Netanyahu viaja a EE.UU. para reunirse con Trump tras mostrar diferencias por el rumbo de la guerra con Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajará a Washington la próxima semana para su primera reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Donald Trump en más de cinco meses, según informó su oficina este viernes. La visita de Netanyahu se produce en medio de tensiones entre ambos líderes por la gestión de la guerra con Irán.

"Como parte de la visita, el primer ministro se reunirá con el presidente Trump en la Casa Blanca el martes y asistirá al funeral del senador Lindsey Graham, un amigo de Israel", dijo la oficina de Netanyahu y precisó que partirá hacia Washington el lunes.

Según el portal Axios, Netanyahu solicitó reunirse con Trump la semana pasada, pero no consiguió una cita. Luego dijo que decidió posponer su viaje porque el velatorio de Graham había sido aplazado.

Desde el regreso de Trump al poder en 2025, ambos mandatarios se han reunido en seis ocasiones, manteniendo una relación cercana. Netanyahu llegó incluso a calificar al magnate republicano como "el mejor amigo" que Israel haya tenido jamás en la Casa Blanca.

Sin embargo, su alianza ha mostrado signos de divergencia en los últimos meses, sobre todo, cuando Trump lanzó discursos contra su aliado a principios de año en medio de las tensas negociaciones sobre el acuerdo con Irán. La nueva reunión se produce en un momento en que la administración Trump parece estar sopesando la posibilidad de intensificar nuevamente la guerra con el régimen islámico.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Foto: AFP

Trump evalúa lanzar el mayor ataque contra Irán desde el inicio de la guerra

El mandatario estadounidense declaró este jueves que considera lanzar un "ataque masivo" contra Irán, que sería mayor que el comenzó el pasado 28 de febrero pasado y que dio lugar a la guerra actual.

En una breve entrevista telefónica con el diario digital Axios, el presidente estadounidense explicó que todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto. "Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados", dijo el presidente.

Trump se mostró confiado en que Israel "se uniría en dos minutos" si él se lo pidiera, aunque apuntó que Estados Unidos "no necesita a nadie" para lanzar una operación contra la República Islámica.

Con información de AFP