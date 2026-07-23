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"No han sufrido lo suficiente": Trump evalúa lanzar el mayor ataque contra Irán desde el inicio de la guerra

"Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados", dijo el presidente de Estados Unidos.

El País
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23/07/2026, 16:55
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El presidente estadounidense, Donald Trump, en Pennsylvania el 15 de julio de 2026.
El presidente estadounidense, Donald Trump, en Pennsylvania el 15 de julio de 2026.
Foto: SAUL LOEB/AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que sopesa lanzar un "ataque masivo" contra Irán, que sería mayor que el comenzó el pasado 28 de febrero pasado y que dio lugar a la guerra actual.

En una breve entrevista telefónica con el diario digital Axios, el presidente estadounidense explicó que todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto.

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"Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados", dijo el presidente.

Trump se mostró confiado en que Israel "se uniría en dos minutos" si él se lo pidiera, aunque apuntó que Estados Unidos no necesita a nadie para lanzar una operación contra la República Islámica.

Acuerdo nuclear

El mandatario estadounidense aseguró que los iraníes "quieren negociar" un acuerdo nuclear que ponga fin al conflicto, aunque considera que aún no están preparados para un pacto: "Todavía no han sufrido lo suficiente", expresó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con el presidente libanés Joseph Aoun en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión con el presidente libanés Joseph Aoun, en la Casa Blanca.
Foto: AFP

El mes pasado, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tregua se rompió y ambos países intercambian fuego cruzado desde hace dos semanas.
EFE

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