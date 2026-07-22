Donald Trump impulsa a Gianni Infantino como candidato a nuevo secretario general de la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría impulsando al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato a próximo secretario general de Naciones Unidas, según informó este martes el diario New York Post, que cita a fuentes cercanas al mandatario.

Según fuentes cercanas al presidente citadas por el diario, Trump considera que Infantino, de 56 años, es una persona respetada internacionalmente y con capacidad para unir a diferentes sectores, una valoración que habría surgido en parte de la estrecha relación que ambos han desarrollado durante la organización del Mundial 2026.

Según el medio, el presidente de la FIFA, de 56 años, buscó acercarse al mandatario estadounidense y mantener una relación estrecha, al punto de entregarle en diciembre el primer Premio de la Paz de la FIFA.

Gianni Infantino le da el premio de la paz de la FIFA a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en el sorteo del Mundial 2026. Foto: AFP.

Actualmente, la ONU es comandada por António Guterres, y el futuro secretario general será elegido este año, tras la jubilación del portugués.

Aun con una eventual bendición de Trump, el camino de Infantino hacia el puesto no sería sencillo. Para concretarlo, necesitaría el aval del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —formado por 15 miembros, cinco de ellos con derecho a veto, incluyendo Estados Unidos— y, posteriormente, la ratificación de la Asamblea General.

Durante sus dos periodos en la Casa Blanca, Trump ha mantenido una relación tensa con Naciones Unidas y ha cuestionado el papel de los organismos multilaterales, además de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, anunciar su salida de la Organización Mundial de la Salud y abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su primer mandato.

Antonio Guterres, secretario general de la Organización para las Naciones Unidas (ONU). AFP fotos

Entre los aspirantes a reemplazar a António Guterres al frente de la ONU también figura el argentino Rafael Grossi. El titular del OIEA busca convertirse en el próximo secretario general de Naciones Unidas y sostiene que el organismo necesita una reforma de fondo para recuperar relevancia y credibilidad.

La polémica Infantino-Trump en el Mundial 2026

Una de las mayores controversias del Mundial 2026, que se desarrolló en Estados Unidos, Canadá y México, no tuvo como protagonistas a los futbolistas, sino a la relación entre Trump e Infantino. Todo comenzó cuando Folarin Balogun, goleador de Estados Unidos, fue expulsado en el triunfo ante Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final. La tarjeta roja lo dejaba automáticamente fuera del siguiente encuentro, un duelo decisivo frente a Bélgica, hasta que la FIFA resolvió dejar sin efecto la sanción.

La medida llegó después de una conversación directa entre Trump e Infantino, en la que el presidente estadounidense solicitó una revisión de la jugada. Más tarde, Trump negó haber presionado para obtener un desenlace determinado.

“No le dije qué hacer”, sostuvo, y argumentó que la ausencia de Balogun habría representado una “mancha” para el torneo. El episodio provocó una fuerte reacción internacional, y críticos del mundo del fútbol cuestionaron si la influencia política se había infiltrado en un proceso que la FIFA siempre ha descrito como independiente.

Con información de EFE