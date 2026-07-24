Trump lanza otra ola de aranceles a países por "trabajo forzado": medida afecta a 60 países, incluido Uruguay

Estados Unidos aplicará a partir de hoy viernes aranceles de entre el 10% y 12% a unos 60 países, medida con la que el presidente Donald Trump reactiva su “guerra comercial”.

Los gravámenes se aplican en respuesta a investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso, explicó la oficina del Representante Comercial (USTR) en un comunicado.

Los nuevos gravámenes establecen un arancel adicional del 10% para las importaciones procedentes de 17 economías y del 12,5% para otras, mientras que para algunos socios comerciales las tasas varían según el producto.

En América Latina, la medida afecta a Argentina, Ecuador, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que afrontarán un arancel adicional del 10%, mientras que Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay estarán sujetos a un gravamen del 12,5%.

A las 27 economías de la Unión Europea (UE), Trump les impone un arancel conjunto del 10%.

También figuran entre las economías afectadas India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá y Reino Unido, aunque las tasas aplicables varían en algunos casos según el origen y el tipo de producto importado.

China, con aranceles superiores y específicos, no aparece en la nueva lista.

“Esta medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses”, explicó el texto.

La agenda comercial de Trump sufrió un fuerte revés en febrero, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que sus aranceles indiscriminados eran inconstitucionales, ya que solo el Congreso puede aprobar medidas de este tipo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega para hablar en la escuela secundaria Wheeler en Marietta, Georgia. Foto: AFP

Trump se vio obligado a cambiar de estrategia, y anunció que volvería a la carga con otras tasas aduaneras, esta vez sustentadas en investigaciones previas del USTR.

“El 2 de junio de 2026, el Representante Comercial de Estados Unidos determinó (...) que los actos, políticas y prácticas de las 60 economías investigadas relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado no son razonables”, explicó el USTR en su comunicado.

Este tipo de aranceles son más difíciles de rebatir por los países afectados, o los importadores, como sucede con los que se aplican por motivos medioambientales (productos que llegan a Estados Unidos de zonas deforestadas, por ejemplo) o sanitarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión con el presidente libanés Joseph Aoun, en la Casa Blanca. Foto: AFP

Brasil es uno de los países que sufrió esta semana una nueva oleada de aranceles del 25% en algunos productos, a causa de este tipo de investigaciones.

Al mismo tiempo, el USTR reconoce en su comunicado que “el presidente Trump está utilizando tanto los aranceles como los acuerdos comerciales para apoyar a los trabajadores estadounidenses y corregir los desequilibrios comerciales”.

Trump advirtió al llegar al poder que su política comercial sería la de anteponer los intereses de su país, ya que considera que los socios comerciales tenían mucha más entrada en el mercado estadounidense que a la inversa.

Después de que la Corte Suprema anuló sus aranceles indiscriminados, Trump los reemplazó rápidamente con un gravamen temporal del 10% a las importaciones.

Pero este gravamen solo podría durar 150 días y vencía hoy viernes.

“Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzado durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es más que hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo” explicó el Representante Comercial del gobierno estadounidense, Jamieson Greer.

Trump anunció ya el martes la imposición de nuevos aranceles del 100% sobre los medicamentos genéricos importados, que entrará en vigor a partir de agosto de 2028, y cuya tasa pasará posteriormente al 200% en 2029.

El objetivo en este caso es obligar a multinacionales farmacéuticas a abrir plantas de producción en Estados Unidos, en aras de la seguridad nacional, explicó Trump.

Al mismo tiempo que aplica aranceles, el gobierno de Estados Unidos negocia con sus principales socios, como México y Canadá.

Greer se encuentra en México para la tercera ronda de negociaciones para la revisión del tratado que une a Estados Unidos, Canadá y México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó ayer que sostuvo una reunión con Greer, en la que ambos registraron avances en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y otros acuerdos bilaterales.

“Avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos”, escribió Sheinbaum.

Son de entre 10% y 12% y abarca a unas 60 economías

Estados Unidos advirtió que la decisión de la Unión Europea de imponer a Google multas por 890 millones de euros (1.000 millones de dólares) conspira contra la expectativa del bloque de lograr relaciones comerciales más fluidas. “Las acciones recientes de la UE (...) representan un riesgo real para la continuidad de la estabilidad transatlántica en materia de comercio”, dijo Jamieson Greer ayer. El monto de la multa es la más elevada impuesta por la UE en aplicación del Reglamento sobre los mercados digitales, destinado a reprimir los abusos de posición dominante de los gigantes tecnológicos.

Con información de Agencia EFE, AFP