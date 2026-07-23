EE.UU. y Arabia Saudita firman acuerdo nuclear: una alianza que refuerza lazos en medio de tensiones en el Golfo

Arabia Saudita firmó el miércoles un acuerdo largamente anhelado para obtener tecnología nuclear estadounidense, estrechando así sus lazos con Estados Unidos en un momento de guerra e incertidumbre en todo Medio Oriente.

El acuerdo nuclear civil, que permitiría a Arabia Saudí enriquecer uranio en su territorio, representa un triunfo para el príncipe heredero del reino, Mohammed bin Salman. Llevaba más de cinco años intentando concretar dicho acuerdo, superando la oposición de funcionarios y expertos estadounidenses que habían expresado su preocupación de que la nación del Golfo Pérsico pudiera utilizar la tecnología para desarrollar un arma nuclear, lo que desencadenaría una nueva carrera armamentística en Medio Oriente.

El acuerdo también indica que el liderazgo saudí sigue considerando esencial su alianza con Estados Unidos y está deseoso de profundizar la participación estadounidense en su país, a pesar de las tensiones avivadas por la guerra de Estados Unidos contra Irán. Esta guerra provocó una serie de ataques iraníes contra Arabia Saudí y otros países del Golfo Pérsico que albergan instalaciones militares estadounidenses.

La construcción de reactores nucleares puede tardar más de 10 años, y el acuerdo podría obligar al reino a utilizar tecnología nuclear estadounidense durante las próximas décadas, fortaleciendo así los lazos de seguridad y comerciales entre Estados Unidos y Arabia Saudí.

“Apuestan por ello de cara al futuro”, afirmó Karen Young, economista del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. Para Arabia Saudita, el acuerdo representa un momento de “proyección de poder, literalmente, poder político además de generación de electricidad”, añadió.

“Se trata de prestigio en la región. Es la capacidad futura de decir que estamos a la par o incluso superamos las capacidades iraníes, y lo hemos logrado con este sello de aprobación de Estados Unidos”, dijo.

Según Young, para la administración Trump, el acuerdo representa "una oportunidad para conseguir un mayor apoyo de Arabia Saudí" mientras los funcionarios trazan el rumbo a seguir en la guerra.

Algunos funcionarios de los países del Golfo han expresado su frustración con la conducta del gobierno de Trump en la guerra, que se ha extendido rápidamente por toda la región, causando la muerte de civiles y paralizando las economías del Golfo, ricas en petróleo y gas.

Si bien el presidente Trump y el príncipe heredero Mohammed han mantenido una relación generalmente muy cercana, chocaron en mayo cuando Arabia Saudí se negó a permitir que el ejército estadounidense utilizara el espacio aéreo saudí para una operación de escolta de buques cisterna comerciales a través del estrecho de Ormuz, donde las fuerzas iraníes prácticamente han tomado el control.

En el contexto de esas tensiones, el acuerdo nuclear “es una zanahoria que se le da a los saudíes en un momento en que Arabia Saudí está sumamente frustrada con Trump”, dijo Dina Esfandiary, jefa de geoeconomía de Medio Oriente en Bloomberg Economics. “Es una concesión de Estados Unidos, y la verdad es que no ha habido muchas concesiones estadounidenses a Arabia Saudí últimamente, o al menos así lo perciben los saudíes”.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a los periodistas tras bajar del Air Force One. Foto: AFP

Uno de los temores suscitados por los opositores al acuerdo es el hecho de que el propio príncipe heredero Mohammed había prometido repetidamente obtener un arma nuclear si Irán, el rival regional del reino, lo hacía.

Según Esfandiary, si el acuerdo se concreta, supondría "revocar décadas y décadas de política estadounidense de no proliferación" en un momento en que los funcionarios de la administración Trump afirman estar decididos a impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

Según Young, esto podría provocar una carrera por el acceso a la tecnología nuclear en todo Oriente Medio, creando con el tiempo una "región muy diferente".

El acuerdo siguió adelante a pesar de las preocupaciones en Israel, que mantiene su propio programa secreto de armas nucleares, aunque no lo reconoce públicamente.

El acuerdo necesitaría la aprobación del Congreso, pero en la práctica, probablemente se aprobaría, porque el Congreso tendría que reunir una mayoría suficiente para anular el veto de Trump y así invalidar su iniciativa.

Funcionarios estadounidenses y saudíes han mantenido conversaciones intermitentes sobre las ambiciones nucleares del reino durante casi dos décadas. Sin embargo, a lo largo de sucesivas administraciones, no lograron llegar a un acuerdo sobre cuestiones como la supervisión que ejercerían los funcionarios estadounidenses o internacionales sobre el programa nuclear, y si se permitiría a Arabia Saudí enriquecer su propio uranio.

Cuando el príncipe heredero Mohammed comenzó su ascenso al poder en 2015, desarrollar un programa nuclear civil se convirtió en un objetivo primordial, sobre todo en su intento por diversificar la economía del reino, dependiente del petróleo.

El príncipe ha declarado que cree que el reino posee amplios recursos de uranio y que, durante las negociaciones con funcionarios estadounidenses, no cedería en su exigencia de que se permitiera a Arabia Saudí enriquecer uranio.

Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Mohammed bin Salman Foto: Nathan Howard/EFE

Hasta el momento, las exploraciones no han logrado encontrar evidencia de reservas de uranio en Arabia Saudita que sean económicamente viables para su explotación. Sin embargo, el tema sigue siendo un punto conflictivo y los funcionarios han discutido diferentes acuerdos que permitirían a Estados Unidos supervisar dicho proceso.

Para cerrar el acuerdo, Trump aceptó que, tras un estudio conjunto sobre la viabilidad económica de producir combustible nuclear, se podría permitir a Arabia Saudí enriquecer uranio o reprocesar plutonio en su territorio, según informaron funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos diplomáticos delicados.

Cuando Estados Unidos firmó un acuerdo similar con los Emiratos Árabes Unidos, que entró en vigor en 2009, las condiciones eran mucho más restrictivas.

Los Emiratos Árabes Unidos aceptaron inspecciones rigurosas y firmaron un protocolo adicional con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Además, renunciaron al derecho a producir su propio combustible, eliminando así la posibilidad de contar con la infraestructura necesaria para fabricar un arma nuclear.

Ese acuerdo llegó a ser conocido como el "estándar de oro" para la no proliferación nuclear.

El acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudí fue publicado por primera vez el martes por The Wall Street Journal, que indicó que se espera que dure 30 años y que excluiría a otros países de la participación en la industria nuclear del reino. Vivian Nereim