Aliados de Irán amenazan con bloquear paso a buques petroleros y crece temor por una guerra a gran escala

El temor a que la guerra entre Estados Unidos e Irán tome una dimensión mayor cobró fuerza esta semana, por la amenaza de los hutíes de Yemen, aliados al régimen iraní, de bloquear el Mar Rojo al paso de buques petroleros de Arabia Saudita, lo que complicaría aún más el comercio del crudo ya afectado por la inestabilidad para la navegación en el estrecho de Ormuz.

Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer martes que “muy pronto” atacarán la Montaña del Pico de Irán, una instalación nuclear subterránea cercana a la ciudad de Natanz, en el centro de la República Islámica. “Probablemente atacaremos esa zona muy pronto. Y no hay nada que puedan hacer al respecto. Normalmente no diría eso. Si creyera que pueden hacer algo, jamás lo diría. Pero atacaremos esa zona muy pronto, y con mucha fuerza”, declaró Trump en una reunión en la Casa Blanca con el presidente libanés, Joseph Aoun.

Según informó CNN, Israel cree que Irán habría trasladado centrifugadores avanzados y parte de sus reservas de uranio altamente enriquecidos a la Montaña del Pico tras los ataques estadounidenses e israelíes de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes.

Estados Unidos “no ha terminado” con Irán, advirtió además Trump, dos semanas después de la reanudación de las hostilidades, que amenazan con extenderse al Mar Rojo.

Hombre monta a caballo frente a valla publicitaria que muestra mensaje de Abdel Malek al-Huthi, líder de los hutíes en Saná, Foto: AFP

La presión sobre la economía global aumenta, ya que Irán impone un cerco en el estratégico estrecho de Ormuz y el lunes sus aliados en Yemen, los rebeldes hutíes, afirmaron que quieren bloquear la navegación de buques de Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos, desde y hacia puertos sauditas en el Mar Rojo.

No está claro cómo pueden implementar este cerco contra uno de los principales productores mundiales de petróleo, que cuenta con sus puertos en el Mar Rojo para esquivar el bloqueo iraní de Ormuz. Tras la amenaza de los hutíes, los precios del petróleo siguen subiendo y superan los 90 dólares el barril.

Trump también envió un mensaje a los hutíes: si avanzan en el cerco se encargará de ellos. “Ya lo saben, lo hemos hecho antes con los hutíes, y hace tiempo que no sabemos nada de ellos desde que tomamos las medidas que tomamos en su momento”, afirmó.

La consultora Vanguard Tech identificó ayer a dos buques que dieron media vuelta en el Mar Rojo, tras haber cargado en el puerto saudita de Yanbu, después de las advertencias de los hutíes.

Durante la guerra en Gaza entre Hamás e Israel, los hutíes -que apoyaron a la organización terrorista palestina- ya perturbaron gravemente el tráfico marítimo mundial con lanzamientos de drones y misiles contra buques que pasaban por el Mar Rojo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión con el presidente libanés Joseph Aoun, en la Casa Blanca. Foto: AFP

Los expertos también alertan de una posible perturbación de la navegación en el estrecho de Bab el Mandeb, en la costa sur de Yemen, que da acceso al Mar Rojo y es vía de paso hacia el canal de Suez y el Mediterráneo.

El Consejo de Ministros de Arabia Saudí acusó ayer martes a los hutíes de “implicarse” en la guerra en Medio Oriente para lograr sus propios intereses. El Gabinete saudí reafirmó que el país árabe tomará “las medidas necesarias para proteger su seguridad y la de sus buques, conforme a las leyes internacionales y a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982”.

Tras el bloqueo de Ormuz, Arabia Saudita ha estado explorando rutas alternativas para sus exportaciones, muchas de las cuales tenían como punto de partida sus puertos en el Mar Rojo, pero también ha estudiado otras opciones como oleoductos o rutas terrestres para el transporte de bienes a través de países como Jordania.

Las tensiones en torno al control de Ormuz condujeron a la reanudación el 7 de julio de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos.

Los precios de la gasolina comienzan a subir de nuevo mientras el presidente Trump continúa sus ataques contra Irán. Foto: AFP

Los bombardeos alcanzaron niveles sin precedentes desde el primer alto el fuego acordado en abril y reforzado a mediados de junio por un protocolo de acuerdo que debía conducir al final de la guerra.

Como ya hizo al comienzo de los bombardeos israelo-estadounidenses el 28 de febrero, Irán respondió con ataques a aliados de Washington en la región, como Siria, Jordania o Irak. “El enemigo deberá prepararse para olas de drones y ataques de misiles aún más decisivos y poderosos”, afirmaron ayer martes los Guardianes de la Revolución, el ejército de elite de Irán. Además, aseguraron que sus fuerzas habían destruido sistemas de defensa antiaérea e instalaciones de radares en Baréin y Kuwait.

En Kuwait, las autoridades pidieron a la población que racione el uso de aire acondicionado después de denunciar que Irán había atacado instalaciones de desalinización y centrales eléctricas.

Por el momento no se vislumbra ningún avance diplomático concreto, a pesar de la visita a Pakistán, mediador entre Estados Unidos e Irán, del ministro del Interior iraní Eskandar Momeni.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, “instó a todas las partes a actuar con moderación y a abstenerse de tomar medidas que pudieran desestabilizar aún más la región”. AFP, EFE

Lanzamiento de un misil iraní desde una ubicación no revelada hacia objetivos estadounidenses en el Golfo. Foto: AFP

Pentágono reclama más presupuesto al Congreso

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró ayer que la guerra en Irán ya costó 37.500 millones de dólares a Estados Unidos, un aumento de casi 30% con respecto a la última estimación de 29.000 millones. “La estimación que tenemos a día de hoy es de 37.500 millones” de dólares, dijo Pete Hegseth ante una comisión del Senado, y defendió una ampliación presupuestaria de 67.000 millones para el Pentágono.

Congresistas y senadores demócratas denunciaron que el Gobierno de Trump ha ocultado las cifras de heridos en la guerra de Irán, horas antes de la comparecencia de Hegseth en el Senado. El congresista demócrata Adam Smith, el miembro de mayor rango del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, dijo a CNN que Trump no comparte con el Congreso los datos de bajas en la guerra de Irán.

Tras conocerse que tres militares estadounidenses murieron la semana pasada en Irán, la preocupación entre los demócratas por el coste de una guerra aumenta.

Valla publicitaria con la imagen del presidente Trump y el primer ministro israelí Netanyahu, en Teherán. Foto: EFE