Trump advirtió que EE.UU. "no ha terminado en absoluto" con Irán y puso la mira en un complejo nuclear

A dos semanas de la reanudación de las hostilidades en Medio Oriente que amenazan también con extenderse al mar Rojo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que Estados Unidos "no ha terminado en absoluto" con Irán.

El mandatario agregó que Irán necesitaría más de 20 años para recuperarse del daño infligido. Mientras tanto, Irán impone un cerco en el estratégico estrecho de Ormuz y la presión sobre la economía global aumenta.

Trump afirmó además que su próximo objetivo será el complejo nuclear subterráneo de Montaña Pickaxe, donde los servicios de inteligencia occidentales sospechan que Irán construye una planta de enriquecimiento no declarada.

"Vamos a golpear esa zona muy pronto, y con mucha fuerza", dijo Trump.

Tras el anuncio, los precios del petróleo alcanzaron el lunes su nivel más alto desde hacía un mes, por encima de los 90 dólares.

Embarcación del ejército iraní en el estrecho de Ormuz Foto: EFE

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo hoy a senadores estadounidenses que la guerra ha costado 37.500 millones de dólares hasta ahora, frente a una estimación anterior de casi 29.000 millones a mediados de mayo.

Las advertencias llegan cuando en la región Jordania, Kuwait y Bahréin denunciaron ataques iraníes, y luego de que rebeldes hutíes, que controlan amplias zonas de Yemen, anunciaran el lunes un "bloqueo marítimo" contra Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos.

En ese sentido, Trump también amenazó a los hutíes y afirmó que si avanzan en el cerco se encargará de ellos. "Ya lo saben, lo hemos hecho antes con los hutíes, y hace tiempo que no sabemos nada de ellos desde que tomamos las medidas que tomamos en su momento", dijo.

Arabia Saudita y los hutíes intercambiaron disparos la semana pasada por primera vez en años, arriesgando la tregua de 2022, pero los rebeldes se han mantenido al margen desde que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán a finales de febrero.

AFP