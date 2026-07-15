Avión caza de Estados Unidos disparó contra un buque petrolero que se dirigía a Irán
Fue la primera vez que EE.UU. detuvo por la fuerza una embarcación desde que el presidente Donald Trump anunció la reinstauración del bloqueo naval.
Las Fuerzas de Estados Unidos impidieron este miércoles que una embarcación petrolera con bandera de Curazao, que navegaba hacia un puerto iraní en el golfo Pérsico, continuara su camino.
Fue después de que ignorara varias advertencias y tratara de incumplir las medidas de bloqueo naval impuestas por Washington, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
Al traspasar, un avión caza estadounidense disparó con misiles Hellfire contra la chimenea del buque, que estaba vacío, y lo dejó fuera de servicio.
Fue la primera vez que Estados Unidos detuvo por la fuerza una embarcación desde que reinstauró dicho bloqueo. Según el Centcom, sí había "redireccionado dos embarcaciones comerciales cooperativas" en las primeras 24 horas de aplicación.
Según el Comando, el buque comercial M/T Belma fue detectado mientras transitaba por aguas internacionales con destino a la isla de Kharg, uno de los principales centros petroleros de Irán.
Las oleadas de Estados Unidos forman parte de una ofensiva agresiva, retomada desde el pasado fin de semana, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por finalizada la tregua con Teherán.
Irán acusó a Estados Unidos de haber "hecho añicos" el memorando de entendimiento para terminar la guerra tras el restablecimiento del bloqueo naval, además de informar de la muerte de más de 30 civiles por los ataques estadounidenses de los últimos días.
Por su parte, Trump afirmó esta semana que por ahora no quiere negociar con Irán, aunque reveló que representantes de ambos países mantuvieron contacto durante el día.
Con información de EFE y AFP
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