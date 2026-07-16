Medio Oriente: la guerra escala con nueva oleada de ataques contra Irán y sin señales de retomar el diálogo
Mientras el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con bombardear centrales eléctricas y puentes, Irán asegura que mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz hasta que EE.UU. cese los ataques.
Estados Unidos lanzó ayer miércoles una nueva oleada de ataques contra Irán en un intento de frenar la capacidad del régimen de la República Islámica para amenazar el estrecho de Ormuz, informó el ejército estadounidense.
Los ataques “tienen como objetivo las capacidades militares iraníes utilizadas para amenazar a los buques que transitan libremente por el estrecho de Ormuz”, señaló el Mando Central de Estados Unidos en una publicación en X.
La guerra entre Estados Unidos e Irán escaló ayer miércoles con el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que desbarató el protocolo de acuerdo que debía poner fin a la contienda iniciada en febrero.
Casi un mes después de que Estados Unidos e Irán firmaron un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra en Medio Oriente, ambas partes reanudaron los combates, con repercusiones en toda la región.
El ejército estadounidense confirmó una nueva “ola de ataques” ayer, una andanada que duró 90 minutos.
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con extender los ataques la próxima semana para golpear centrales eléctricas y puentes, a no ser que Irán vuelva a la mesa de negociaciones.
Las autoridades iraníes, lejos de dejarse intimidar, colocaron un afiche gigante en el centro de Teherán que muestra al presidente estadounidense en un ataúd con el mensaje “Mataremos a Trump”, según un video de AFPTV.
La disputa por el estrecho de Ormuz, una vía navegable crucial para el tránsito mundial de petróleo y gas, ha sido el principal detonante de los nuevos combates y la reanudación del bloqueo naval el martes.
Los enfrentamientos reanudados el 7 de julio, después de unos ataques a barcos en el Golfo Pérsico atribuidos a Irán, socavan los esfuerzos diplomáticos para aplicar el protocolo de acuerdo firmado en junio, que ratificó el alto el fuego concluido en abril.
De momento, los ataques no afectan a la capital, Teherán, ni a las instalaciones petroleras y de gas del Golfo.
El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró que un memorando de entendimiento solo tiene sentido cuando sus cláusulas son válidas y se están aplicando.
“De lo contrario, si la República Islámica de Irán no va a obtener ningún beneficio de este texto, entonces, basándonos en la política de ‘ojo por ojo’ que él mencionó anteriormente, no tenemos ninguna razón para adherirnos a dicho acuerdo”, afirmó.
La ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear de Irán, fue nuevamente atacada por Estados Unidos ayer miércoles, según la agencia de noticias gubernamental Irna.
En respuesta a los bombardeos, Irán volvió a atacar instalaciones estadounidenses en varios países del Golfo y en Jordania. Baréin, Kuwait y Jordania fueron blanco de ataques iraníes durante la noche y por la mañana y los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen, dijeron que atacaron instalaciones de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin y el centro logístico de Mina Abdulá utilizado por el ejército estadounidense.
En Erbil, en el Kurdistán iraquí, se escucharon explosiones cerca del consulado de Estados Unidos.
Además del impacto en el comercio mundial de hidrocarburos, la ONU se alarmó por las “graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias” del bloqueo de Ormuz, una “ruta de paso esencial de la que dependen millones de personas” para la comida, los medicamentos y otros productos de primera necesidad.
Los Guardianes de la Revolución afirmaron que el estrecho “permanecería cerrada hasta que Estados Unidos ponga fin a sus actos de agresión”, y mencionaron el posible cierre “de otras vías de exportación de petróleo y gas” que benefician a Estados Unidos y sus aliados. Con la reimposición del bloqueo de los puertos iraníes, Trump quiere presionar al gobierno de Teherán por sus divergencias sobre el estrecho de Ormuz.
La república islámica lleva meses diciendo que quiere cobrar un peaje por el paso por esta vía. Esta semana, Trump sorprendió asegurando que cobraría una tarifa a cambio de proteger a Ormuz. Luego se desdijo. Según él, se trataría más bien de “acuerdos comerciales e inversiones” con las monarquías del Golfo.
Ayer miércoles un avión estadounidense disparó contra un petrolero vacío y lo dejó fuera de servicio cuando intentaba romper el bloqueo naval de los puertos iraníes.
El avión “dejó fuera de servicio al buque tras disparar misiles Hellfire contra la chimenea del barco. El buque ya no se dirige a Irán”, indicó el Mando Central de Estados Unidos en una publicación en X, identificando al petrolero como el “M/T Belma”, con bandera de Curazao.
Ataque iraní a la quinta flota
Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron haber atacado instalaciones utilizadas por la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin tras los nuevos ataques de Washington contra la república islámica, informó este miércoles la televisión estatal.
“El Centro de Gestión de Inteligencia, el Centro de Mando y Control, los principales almacenes de piezas y equipo militar, y las instalaciones de almacenamiento de combustible de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin quedaron destruidos”, aseguró el ejército ideológico iraní en un comunicado difundido por la televisión estatal Irib.
Negocian retirada del sur libanés
Israel afirmó en el primer día de un ciclo de conversaciones en Roma con el gobierno libanés que espera que el diálogo contribuya a implementar un acuerdo sobre dos “zonas piloto” en el sur de Líbano, de donde las tropas israelíes deberían retirarse. Ambos países, oficialmente en guerra desde hace décadas, negocian bajo los auspicios de Estados Unidos.
El 26 de junio alcanzaron un acuerdo marco con el objetivo de poner fin a la guerra entre Israel y la organización terrorista libanesa proiraní Hezbolá. Pero Hezbolá rechaza el acuerdo, que exige el desarme del grupo y cuya implementación comenzaría con la retirada israelí de dos “zonas piloto” en el sur de Líbano. La presidencia libanesa advirtió que exigirá esta retirada como condición para negociaciones posteriores.
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, dijo que su país está “dispuesto a avanzar en la implementación de esas dos zonas piloto”. “Espero y quiero creer que esta ronda de conversaciones en Roma lo propicie”, declaró Saar a periodistas en Jerusalén.
Un funcionario del Departamento de Estado afirmó que las conversaciones en Roma “fueron productivas y se desarrollaron en un ambiente positivo” y que ambas partes quieren avanzar.
Según una fuente diplomática libanesa, “el ejército libanés está preparado para tomar el control gradualmente de las localidades de las que se retiraría el ejército israelí”.
“Israel está dispuesto a retirarse gradualmente”, afirmó a la AFP la analista Orna Mizrahi del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) en Tel Aviv. Pero con la condición de “que no haya presencia de Hezbolá en las áreas de las que Israel se vaya retirando”, añadió.
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