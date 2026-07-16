Medio Oriente: la guerra escala con nueva oleada de ataques contra Irán y sin señales de retomar el diálogo

Estados Unidos lanzó ayer miércoles una nueva oleada de ataques contra Irán en un intento de frenar la capacidad del régimen de la República Islámica para amenazar el estrecho de Ormuz, informó el ejército estadounidense.

Los ataques “tienen como objetivo las capacidades militares iraníes utilizadas para amenazar a los buques que transitan libremente por el estrecho de Ormuz”, señaló el Mando Central de Estados Unidos en una publicación en X.

La guerra entre Estados Unidos e Irán escaló ayer miércoles con el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que desbarató el protocolo de acuerdo que debía poner fin a la contienda iniciada en febrero.

Casi un mes después de que Estados Unidos e Irán firmaron un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra en Medio Oriente, ambas partes reanudaron los combates, con repercusiones en toda la región.

Donald Trump antes de abordar el Air Force One que Qatar regaló a Estados Unidos Foto: SAUL LOEB/AFP

El ejército estadounidense confirmó una nueva “ola de ataques” ayer, una andanada que duró 90 minutos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con extender los ataques la próxima semana para golpear centrales eléctricas y puentes, a no ser que Irán vuelva a la mesa de negociaciones.

Las autoridades iraníes, lejos de dejarse intimidar, colocaron un afiche gigante en el centro de Teherán que muestra al presidente estadounidense en un ataúd con el mensaje “Mataremos a Trump”, según un video de AFPTV.

La disputa por el estrecho de Ormuz, una vía navegable crucial para el tránsito mundial de petróleo y gas, ha sido el principal detonante de los nuevos combates y la reanudación del bloqueo naval el martes.

Los enfrentamientos reanudados el 7 de julio, después de unos ataques a barcos en el Golfo Pérsico atribuidos a Irán, socavan los esfuerzos diplomáticos para aplicar el protocolo de acuerdo firmado en junio, que ratificó el alto el fuego concluido en abril.

Una mujer iraní ondea la bandera nacional en la plaza Valiasr de Teherán. Foto: AFP

De momento, los ataques no afectan a la capital, Teherán, ni a las instalaciones petroleras y de gas del Golfo.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró que un memorando de entendimiento solo tiene sentido cuando sus cláusulas son válidas y se están aplicando.

“De lo contrario, si la República Islámica de Irán no va a obtener ningún beneficio de este texto, entonces, basándonos en la política de ‘ojo por ojo’ que él mencionó anteriormente, no tenemos ninguna razón para adherirnos a dicho acuerdo”, afirmó.

La ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear de Irán, fue nuevamente atacada por Estados Unidos ayer miércoles, según la agencia de noticias gubernamental Irna.

En respuesta a los bombardeos, Irán volvió a atacar instalaciones estadounidenses en varios países del Golfo y en Jordania. Baréin, Kuwait y Jordania fueron blanco de ataques iraníes durante la noche y por la mañana y los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen, dijeron que atacaron instalaciones de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin y el centro logístico de Mina Abdulá utilizado por el ejército estadounidense.

En Erbil, en el Kurdistán iraquí, se escucharon explosiones cerca del consulado de Estados Unidos.

Se observa una bomba de extracción de petróleo al atardecer del 16 de marzo de 2026 en Midland, Texas. Foto: AFP

Además del impacto en el comercio mundial de hidrocarburos, la ONU se alarmó por las “graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias” del bloqueo de Ormuz, una “ruta de paso esencial de la que dependen millones de personas” para la comida, los medicamentos y otros productos de primera necesidad.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron que el estrecho “permanecería cerrada hasta que Estados Unidos ponga fin a sus actos de agresión”, y mencionaron el posible cierre “de otras vías de exportación de petróleo y gas” que benefician a Estados Unidos y sus aliados. Con la reimposición del bloqueo de los puertos iraníes, Trump quiere presionar al gobierno de Teherán por sus divergencias sobre el estrecho de Ormuz.

La república islámica lleva meses diciendo que quiere cobrar un peaje por el paso por esta vía. Esta semana, Trump sorprendió asegurando que cobraría una tarifa a cambio de proteger a Ormuz. Luego se desdijo. Según él, se trataría más bien de “acuerdos comerciales e inversiones” con las monarquías del Golfo.

Ayer miércoles un avión estadounidense disparó contra un petrolero vacío y lo dejó fuera de servicio cuando intentaba romper el bloqueo naval de los puertos iraníes.

El avión “dejó fuera de servicio al buque tras disparar misiles Hellfire contra la chimenea del barco. El buque ya no se dirige a Irán”, indicó el Mando Central de Estados Unidos en una publicación en X, identificando al petrolero como el “M/T Belma”, con bandera de Curazao.

Guardianes de la Revolución, ejército de elite de Irán. Foto: AFP

Ataque iraní a la quinta flota

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron haber atacado instalaciones utilizadas por la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin tras los nuevos ataques de Washington contra la república islámica, informó este miércoles la televisión estatal.

“El Centro de Gestión de Inteligencia, el Centro de Mando y Control, los principales almacenes de piezas y equipo militar, y las instalaciones de almacenamiento de combustible de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin quedaron destruidos”, aseguró el ejército ideológico iraní en un comunicado difundido por la televisión estatal Irib.