¿Qué está pasando entre EE.UU. e Irán? Trump amenaza con destruir infraestructuras iraníes por ataques a Ormuz

Donald Trump advirtió este miércoles que Estados Unidos podría destruir infraestructura en Irán si continúan los ataques en el estrecho de Ormuz, en un nuevo capítulo de la escalada militar. El presidente estadounidense planteó una respuesta directa contra puentes y centrales eléctricas iraníes ante cualquier agresión contra embarcaciones en esa vía estratégica para el comercio energético global.

"Cada vez que la República Islámica de Irán ataque a un navío en el estrecho de Ormuz, sea con misiles, drones o cualquier otro tipo de arma o munición, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA", escribió este miércoles el presidente estadounidense en su red Truth Social.

La reanudación de las hostilidades genera preocupación por el impacto en el suministro de crudo y gas, especialmente por el bloqueo iraní en el estrecho y las amenazas de grupos aliados en la región.

A medida que la guerra se acerca a los cinco meses y se avecinan las elecciones de noviembre en Estados Unidos, Trump enfrenta una intensa presión política para poner fin a este conflicto impopular. Los críticos han señalado el alto costo de la guerra, que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que se disparó a 37.500 millones de dólares, al defender ante el Congreso una solicitud de otros 67.000 millones.

Pero Trump, por ahora, ha resistido la presión y el martes aseguró que el conflicto "no ha terminado en absoluto".

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 19 de julio de 2026. Foto: MANDEL NGAN/AFP fotos.

Por undécima noche consecutiva, el ejército estadounidense lanzó una ofensiva contra objetivos militares de la república islámica con el fin de "seguir debilitando" su capacidad "para amenazar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz".

Trump ha asegurado que el próximo objetivo de Estados Unidos podría ser un complejo subterráneo en un lugar llamado Kuhe Kolang-e Gaz La, cerca de Natanz, donde las agencias de inteligencia occidentales sospechan que Irán está construyendo una instalación no declarada de enriquecimiento de uranio.

El mando militar iraní (Jatam al Anbiya) advirtió de que consideraría el ataque "una expansión de la guerra", mientras que el portavoz de Exteriores afirmó que "la obsesión de Washington con Kuhe Kolang, donde no se realiza ninguna actividad nuclear, no es más que un pretexto inventado para la agresión, la destrucción y el sabotaje".

En paralelo, desde la diplomacia estadounidense se mantiene abierta la posibilidad de negociación. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que Washington continúa dispuesto a buscar una salida dialogada, aunque reconoció que no hay señales claras desde Teherán.

Los controles iraníes en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE

Desde Irán, en tanto, voceros oficiales indicaron que los canales de comunicación indirecta siguen activos a través de mediadores. Sin embargo, el clima de desconfianza se mantiene alto tras nuevos ataques y movimientos militares en la zona.

Impacto de la guerra en el petróleo

La escalada también tiene impacto directo en los mercados. El petróleo registró subas significativas y el barril de referencia internacional volvió a superar los US$ 95.

Esto aumenta la presión sobre Trump para buscar una salida a un conflicto que ya afecta a los consumidores estadounidenses antes de unas elecciones de mitad de mandato muy reñidas.

Los precios de la gasolina comienzan a subir de nuevo mientras el presidente Trump continúa sus ataques contra Irán. Foto: AFP

En la región, varios países reportaron incidentes vinculados a la ofensiva iraní. Kuwait activó sistemas de defensa aérea ante drones, mientras Jordania informó la interceptación de misiles. También se registraron alertas en Baréin.

El conflicto se amplía con la participación de aliados regionales de Irán, que amenazan con obstaculizar otras rutas marítimas clave. Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron haber atacado bases estadounidenses en Jordania.

Por su parte, los hutíes avanzan en su amenaza de obstaculizar el tráfico al otro lado de la península de Arabia. Ese grupo controla el estrecho de Bab el Mandeb, en el extremo sur de Yemen, por el que los buques deben pasar para llegar al Canal de Suez.

Con información de AFP