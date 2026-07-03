Dos muertos luego de que una avioneta se estrellara en Brasil: la niebla habría provocado el accidente

Una avioneta se estrelló este viernes en Brasil, dejando dos personas fallecidas. El Cuerpo de Bomberos del país vecino confirmó los fallecimientos, pero las identidades de las víctimas aún no se dieron a conocer.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:30 horas de la mañana cerca del aeropuerto de Santa María, en ruta hacia Três Lagoas, en Campo Grande. Las circunstancias del siniestro serán investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Según la información inicial del Departamento de Bomberos, la aeronave acababa de despegar del aeródromo e intentó aterrizar en una pista privada. La principal hipótesis es que el piloto buscó una alternativa debido a la baja visibilidad causada por la densa niebla que cubría Campo Grande en la madrugada.

Este fenómeno también dejó calles y avenidas mojadas y redujo la visibilidad en diferentes zonas de la ciudad. En un video difundido por el medio brasileño Midiamax, se pueden observar los restos de la aeronave esparcidos por la zona del accidente.

🚨 ATUALIZAÇÃO | Queda de avião em Campo Grande (MS)



Duas pessoas morreram na queda de uma aeronave de pequeno porte na manhã desta sexta-feira (3), em Campo Grande (MS).



O avião seguia para o Pantanal quando caiu pouco depois da decolagem, nas proximidades do Aeroporto Santa… pic.twitter.com/6iRLXW1iOF — 𝓙𝓾𝓵𝓲𝓪𝓷𝓪✨🪐 (@sementedluz) July 3, 2026

Complicaciones en las tareas de rescate y características del avión

El avión se estrelló en una zona cercana al condominio Terras do Golfe. Dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos, además de una unidad de rescate y un camión de bomberos, fueron movilizadas.

Según g1, los vehículos de rescate quedaron atascados en el camino de tierra que da acceso al lugar, lo que dificultó la asistencia. Empleados de un hangar ubicado en la pista de aterrizaje privada informaron haber escuchado una explosión poco antes de que se confirmara el accidente.

Según el Registro Aeronáutico Brasileño (RAB) de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), la aeronave es un EMB-810D, un modelo bimotor de pistón fabricado por Neiva en 1983. La aeronave está certificada para transportar hasta seis pasajeros, además del piloto, y tiene un peso máximo de despegue de 2155 kilogramos.

Embraer EMB-810D Seneca III. Foto: Renato Spilimbergo Carvalho/Wikipedia Commons.

El registro también indica que el modelo está certificado en la categoría "Normal" y está configurado para las operaciones previstas en el Reglamento de Aviación Civil Brasileño (RBAC), destinadas a servicios como taxi aéreo y otros tipos de transporte aéreo no regular. Sin embargo, esta clasificación no confirma que el vuelo involucrado en el accidente estuviera operando en este tipo de servicio.

Cenipa investigará las causas del accidente, analizando factores como las condiciones meteorológicas, el funcionamiento de la aeronave y otras circunstancias que puedan haber contribuido al mismo.

O Globo/GDA