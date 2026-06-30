Tragedia de avioneta en Francia que dejó 11 muertos se investiga como homicidio involuntario

El accidente de una avioneta que provocó 11 muertos el pasado domingo a las afueras de Nancy (Francia) se investiga como una causa de homicidios involuntarios, indicó este martes la Fiscalía.

"Se busca la causa en el avión, en la forma de pilotarlo o en tierra; hay que buscar la verdad y no descartar ninguna posibilidad", explicó en una rueda de prensa Christian de Rocquigny, fiscal adjunto encargado de la sección de Accidentes Colectivos de la Fiscalía de París, en declaraciones recogidas por el medio Ici.

Los investigadores advirtieron que, dada la complejidad del lugar de los hechos, se necesitará al menos un mes para analizar todo.

"El fuselaje del avión está en mal estado; hay que reconstruir las piezas y comprobar si estaban en su sitio", precisó en la misma comparecencia el teniente coronel Colard, segundo comandante de la sección de investigación de la Gendarmería de Transportes Aéreos.

Accidente de avioneta en una zona urbana de Francia Foto: AFP

Lo que se sabe hasta ahora del siniestro aéreo en Francia

El del domingo fue el accidente de avioneta más trágico en Francia en 30 años.

Hacia las 11:00 horas (06.00 de Uruguay) de este domingo, una avioneta que transportaba once personas para participar en un primer salto de paracaidismo cayó en picado nada más despegar del aeródromo de Nancy-Essey, hasta estrellarse a unos 300 metros en la Avenida Salvador Allende de Tomblaine, en las proximidades de un supermercado y varias viviendas.

Fallecieron los once ocupantes: cinco alumnos, otros tantos instructores y el piloto.

Equipos de rescate trabajan junto a los restos de una avioneta Pilatus PC-6 tras estrellarse en Tomblaine Foto: AFP

En la primera comparecencia de las autoridades sobre el siniestro, el prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, señaló que una avería en el aparato estuvo detrás del accidente. Seguy aseguró que la tragedia podría haber sido aún peor si el choque de la avioneta hubiese alcanzado la zona comercial o de viviendas.

El del Interior, Laurent Nuñez, contó además que este siniestro es especialmente doloroso para muchos de los allegados de las víctimas. Varios de ellos “pudieron presenciar y ver con sus propios ojos el aparato caer”.

Con información de EFE