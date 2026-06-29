Autoridades francesas investigan el accidente de avioneta más trágico en 30 años: lo que se sabe del caso

Las autoridades francesas investigan las causas del accidente de avioneta que terminó con la vida de sus 11 ocupantes, el más trágico en Francia en este tipo de aparatos en 30 años, en un siniestro sucedido ayer domingo.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, se desplazó a la zona del accidente, en Tomblaine, junto al ministro de Transportes, Philippe Tabarot.

Hacia las 11:00 horas (06.00 de Uruguay) de este domingo, una avioneta que transportaba once personas para participar en un primer salto de paracaidismo cayó en picado nada más despegar del aeródromo de Nancy-Essey, hasta estrellarse a unos 300 metros en la Avenida Salvador Allende de Tomblaine, en las proximidades de un supermercado y varias viviendas.

Fallecieron los once ocupantes del aparato: cinco alumnos, otros tantos instructores y el piloto.

Accidente de avioneta en Francia Foto: AFP

En la primera comparecencia de las autoridades sobre el siniestro, el prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, señaló que una avería en el aparato estuvo detrás del accidente. Seguy aseguró que la tragedia podría haber sido aún peor si el choque de la avioneta hubiese alcanzado la zona comercial o de viviendas.

El ministro Nuñez contó además que este siniestro es especialmente doloroso para muchos de los allegados de las víctimas. Varios de ellos “pudieron presenciar y ver con sus propios ojos el aparato caer”. EFE