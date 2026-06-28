Una avería provocó una tragedia aérea en Francia: 11 personas fallecieron tras iniciar vuelo de bautismo de paracaidistas

Un accidente de avión civil ocurrido este domingo cerca de Nancy, en el este de Francia, dejó 11 personas fallecidas, según informaron las autoridades locales. La aeronave, que transportaba paracaidistas en un vuelo de bautismo, se estrelló próximo al aeródromo de Nancy-Essey.

El siniestro causó la muerte de todos sus ocupantes, entre ellos el piloto y diez personas vinculadas a la actividad de paracaidismo. El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, confirmó que las víctimas fatales son 11 y señaló que no se registraron efectos colaterales. Según indicó, el accidente ocurrió muy poco después del despegue, en una zona urbanizada cercana al aeródromo.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el avión se precipitó cerca de la pista del aeródromo, en un área próxima a una zona residencial y a dos carreteras. Allegados de las víctimas que se encontraban en el lugar presenciaron el momento en que la aeronave cayó en picado. Seguy explicó que una avería en el aparato habría estado detrás del siniestro, aunque los peritos evalúan cuál fue exactamente la causa. Hasta el momento, no se ha esclarecido de forma definitiva el origen del incidente. El accidente ocurrió hacia las 11:00 horas locales, en las cercanías de la avenida Salvador Allende, en una zona colindante con un área comercial y próxima a un supermercado, según informaron medios locales.

Accidente de avioneta en Francia Foto: AFP

El avión, matriculado en Alemania, era utilizado habitualmente para saltos en paracaídas y pertenecía a un club de paracaidismo. Según información difundida por medios locales, entre los fallecidos habría cinco instructores, cinco alumnos y el piloto, aunque este extremo no fue confirmado oficialmente por el prefecto.

Equipos de apoyo médico y psicológico fueron desplegados para asistir a los familiares de las víctimas y a los testigos presentes en el aeródromo. Asimismo, la policía instó a la población a evitar la zona para facilitar el acceso de los servicios de emergencia.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, y el de Transportes, Philippe Tabarot, tenían previsto trasladarse al lugar del siniestro en las horas posteriores al accidente, según avanzaron las autoridades.

Con información de EFE y AFP

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.