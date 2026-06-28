Mueren 14 personas tras estrellarse un helicóptero en la mayor terminal petrolera de Araba Saudita

Un total de 14 personas murieron este domingo al estrellarse un helicóptero de Aramco en Ras Tanura, en la costa oriental de Arabia Saudita, según informó la agencia oficial SPA, en un hecho de alto impacto por ocurrir en la principal zona petrolera del país y sin dejar sobrevivientes entre los pasajeros, todos de nacionalidad saudí.

De acuerdo con una fuente oficial del Ministerio de Energía, el accidente ocurrió a las 6.00 hora local en las inmediaciones de Ras Tanura, donde se ubica la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar del mundo.

La misma fuente confirmó que las 14 personas que viajaban a bordo del helicóptero fallecieron en el lugar. “Todos ellos ciudadanos saudíes”, precisó, sin brindar detalles adicionales sobre sus identidades ni sobre el propósito del vuelo.

Investigación del accidente del helicóptero de Aramco en Ras Tanura

Las autoridades saudíes iniciaron una investigación para esclarecer las causas del siniestro del helicóptero de Aramco, en coordinación con los organismos competentes.

“Se ha puesto en marcha una investigación para determinar la causa del accidente”, indicó la fuente del Ministerio de Energía, aunque por el momento no se difundieron hipótesis preliminares ni datos técnicos sobre lo ocurrido.

Hasta ahora, la empresa estatal Aramco, considerada la mayor compañía petrolera del mundo, no emitió comentarios oficiales sobre el accidente ni sobre el estado operativo de sus instalaciones en la zona.

Ras Tanura y la infraestructura clave de Aramco en Arabia Saudí

El siniestro ocurrió en un punto estratégico de la industria petrolera saudí, que alberga la refinería más grande del país y una de las principales terminales de exportación de crudo a nivel global.

Este enclave energético había sido noticia recientemente tras sufrir ataques con drones y misiles a comienzos de marzo, lo que obligó a un cierre temporal de sus operaciones.

Según informaron medios internacionales, apenas dos días antes del accidente, Aramcom había retomado las cargas de crudo en la terminal luego de una interrupción que se extendió por casi cuatro meses.

Con información de EFE.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.