Accidente de avioneta de paracaidismo deja 12 muertos en Misouri, en el centro de Estados Unidos
El accidente ocurrió cerca del aeropuerto Butler Memorial, a unos 96 kilómetros al sur de Kansas City, señaló Dennis Jacobs, director de la agencia de gestión de emergencias del condado de Bates.
Una avioneta utilizada para paracaidismo se estrelló el domingo en el estado de Misuri, en el centro de Estados Unidos, causando la muerte de las 12 personas que iban a bordo, informaron los servicios de emergencia a la AFP.
El accidente ocurrió cerca del aeropuerto Butler Memorial, a unos 96 kilómetros al sur de Kansas City, señaló Dennis Jacobs, director de la agencia de gestión de emergencias del condado de Bates.
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Tragedia aérea en Missouri deja 12 fallecidos
Doce personas murieron tras el accidente de un avión que transportaba a 11 paracaidistas y un piloto, el cual se estrelló cerca del Aeropuerto Conmemorativo de Butler, en el estado de… pic.twitter.com/VkAMyyZpC6
La avioneta privada, que transportaba a 11 paracaidistas y a un piloto, dio la vuelta por razones desconocidas tras despegar hacia las 11:30 horas locales y se estrelló cerca de una autopista, lo que llevó a las autoridades a cerrar ambos tramos de la vía, indicaron medios locales.
Equipos de emergencia y funcionarios de la patrulla de carreteras del estado de Misuri, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se encuentran en el lugar, según los informes.
FOX4, un canal de televisión local, dijo que se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.
AFP
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