Tragedia aérea en Texas: murió una persona tras estrellarse una avioneta contra un auto en la ruta

Al menos una persona falleció luego de que una avioneta se estrellara en el sur de Texas, Estados Unidos. Las otras cinco personas que viajaban en la aeronave fueron trasladadas al hospital local para su tratamiento, según consignó la cadena internacional CNN.

La avioneta se estrelló en la carretera de Laredo Loop, bloqueando la circulación en ambas direcciones y golpeando un auto que circulaba por la zona. Uno de los pasajeros del vehículo resultó herido por el impacto y fue trasladado al hospital, en condición estable.

Videos compartidos por testigos del accidente muestran cómo el personal de emergencias intenta abrir la escotilla de la avioneta, mientras personas de la zona ayudaban a los pasajeros a salir de la aeronave en llamas. Según el sitio web especializado FlightRadar24, la avioneta era una NetJets, con el número de serie N523QS, que salió de San José del Cabo, México, cerca de las 18:18 del martes. Se dirigía a Austin, Texas, pero, por razones que se investigan, se desvió a Laredo y chocó.

Por ahora, las autoridades manejan la posibilidad de que el accidente haya sido provocado por una falla mecánica. El piloto había reportado a la torre de control que estaba atravesando dificultades antes de perder el contacto y estrellarse con la carretera.

Imputan en EE.UU. a cinco individuos por planear un atentado contra Donald Trump

El Departamento de Justicia de EE.UU. oficializó este martes cargos contra cinco individuos acusados de planear un ataque con drones cargados de explosivos y francotiradores durante el evento de artes marciales mixtas de la UFC celebrado el pasado domingo en la Casa Blanca para el 80 cumpleaños del presidente, Donald Trump.

Según los documentos judiciales, los sospechosos identificados son Tycen Proper, de 19 años y residente en el estado de Ohio; Bryan Omar Roa y Michael Alan Thomas, detenidos en California; Daniel Kenely Eskridge, de Misuri; y Abraham Hermosillo Álvarez, de Nebraska, a quienes las autoridades atribuyen distintos roles en la planificación y coordinación del ataque.

El plan presuntamente contemplaba el uso de drones cargados con explosivos y equipos de francotiradores para causar numerosas víctimas en el marco de la velada del UFC del domingo en Washington.

La investigación se inició el 10 de junio, cuando la policía de Ohio acudió a la vivienda de Proper tras el aviso de su madre, que alertó sobre la compra de armas y sobre comentarios "preocupantes" del joven.

Proper presuntamente gastó 3.000 dólares de su "dinero de graduación" para comprar "gran cantidad" de munición, armas, cargadores adicionales y otros artículos para el presunto ataque.

De acuerdo con los documentos judiciales, los sospechosos habrían utilizado inicialmente TikTok para contactar entre sí y luego se trasladaron a aplicaciones de mensajería encriptada, donde crearon distintos grupos de chat para organizar equipos de francotiradores y operadores de drones, y elegir objetivos de alto valor, incluido el presidente.

Con información de Agencia EFE