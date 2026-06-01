Accidente de avión en Colombia deja cuatro muertos al despegar desde un aeropuerto al sur de Bogotá

Cuatro personas murieron al accidentarse un avión Cessna al despegar del aeropuerto de Villavicencio, capital del departamento de Meta, en el centro de Colombia y al sur de Bogotá, informó este lunes la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC).

El aparato, un Cessna 206 con matrícula HK2521 pertenecía a la empresa ARALL, indicó la DIACC y se accidentó al despegar del aeropuerto Vanguardia hacia la localidad de La Macarena, también en el departamento de Meta.

Según informó el diario colombiano El Tiempo, el siniestro aéreo se habría presentado por fallas mecánicas de la nave.

La nave de la empresa Arall se accidentó hacia las 9:37 de la mañana de este lunes sobre la vereda el Cairo, cerca de la pista del aeródromo y era pilotada por German Galindo y llevaba como pasajeros a César López, Marcelo Ortiz y Diana Gama, informó el citado medio.

La DIACC activó los protocolos de emergencia y ordenó el traslado urgente de un equipo especializado de investigadores hacia el lugar de los hechos para determinar las causas del accidente.

"Este personal será el encargado de recopilar la evidencia técnica y testimonial necesaria para determinar las causas que originaron el siniestro", indicó la DIACC en un comunicado.

Aeropuerto vanguardia, en Villavicencio. Foto: El Tiempo/GDA

La entidad informó que la pista de aterrizaje del aeropuerto Vanguardia, de Villavicencio, se encuentra operativa, pese al accidente y las investigaciones pendientes.

Por su parte, el Ministerio de Transporte de Colombia lamentó el accidente y expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Lamentamos profundamente el accidente aeronáutico registrado en la ruta Villavicencio – La Macarena, en el que fallecieron cuatro personas. Expresamos nuestra solidaridad con sus familias y seres queridos en este difícil momento. https://t.co/Z0XlWgY8Oo — MinTransporte (@MinTransporteCo) June 1, 2026

Con información de El Tiempo/GDA y EFE