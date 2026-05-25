Impactante video: una avioneta embistió a una parapentista en pleno vuelo sobre los Alpes

Una deportista austríaca de 44 años sobrevivió de manera milagrosa luego de que una avioneta chocara contra su parapente en pleno vuelo sobre los Alpes, un dramático episodio cuyas imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

El incidente obligó a la mujer a desplegar su equipamiento de reserva y realizar un peligroso descenso en una zona montañosa, logrando salvar su vida prácticamente ilesa tras el fuerte impacto en el aire.

Un choque aéreo inesperado

Sabrina, oriunda de Alta Austria, protagonizó un impactante accidente de parapente en Austria cuando realizaba una travesía habitual. La deportista había despegado desde la montaña Schmittenhöhe con dirección a Piesendorf, pero el trayecto se interrumpió de forma abrupta cerca de las 13.15 horas. Mientras volaba sobre la zona del refugio Pinzgauer Hütte, una avioneta conducida por un piloto de 28 años impactó directamente contra ella.

La investigación inicial de las autoridades locales sufrió modificaciones con el correr de las horas. En un primer momento, la policía señaló que la mujer realizaba una maniobra aérea ligera al momento del impacto. Sin embargo, una vocera policial corrigió posteriormente esa versión y afirmó que la ciudadana volaba en línea recta cuando el avión, que se aproximaba desde atrás, impactó contra el parapente, lo que desató una situación de extrema gravedad en las alturas.

El impacto dañó severamente la estructura del parapente, ya que la hélice de la aeronave rasgó parte de la vela principal. Ante la inminente caída en picada, la deportista reaccionó con rapidez y logró activar el paracaídas de emergencia para frenar el violento descenso. Las impactantes imágenes del suceso circularon en internet, exponiendo la gravedad de los daños materiales sufridos en el equipamiento deportivo durante el vuelo panorámico que realizaba la otra aeronave involucrada.

Los equipos de rescate que acudieron a la zona montañosa destacaron que la situación concluyó sin víctimas fatales ni heridos graves gracias a una gran cuota de suerte y a la correcta ejecución de las maniobras de supervivencia. La mujer consiguió realizar un aterrizaje de emergencia sobre un camino forestal de difícil acceso. Posteriormente, un helicóptero de las fuerzas de seguridad acudió al lugar para trasladarla hacia el aeropuerto de Zell am See.

Consecuencias del accidente de parapente en Austria

A pesar de la espectacularidad del choque aéreo de Cessna 172, el piloto de la avioneta, quien realizaba un recorrido turístico por la región alpina, consiguió regresar a la pista y aterrizar de forma segura sin experimentar inconvenientes mayores. Los profesionales de la salud que supervisaron a la deportista constataron que el milagro en los Alpes austríacos era real, constatando que únicamente presentaba algunas contusiones y fuertes moretones derivados del impacto y la posterior caída.

Sabrina es una experimentada parapentista austríaca Foto: Instagram/ sab_phi

La propia protagonista de la historia utilizó sus plataformas digitales para expresar su asombro ante lo acontecido. "El día en que una Cessna 172 te saca del cielo mientras practicás parapente", escribió en su cuenta de Instagram, plataforma donde habitualmente comparte sus travesías de alta montaña, escaladas y filmaciones aéreas. En la misma publicación, la deportista agregó: "Todavía no puedo creer que esté sentada aquí escribiendo esto y que, salvo algunos moretones fuertes y contusiones, realmente no me haya pasado nada". Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro para determinar las responsabilidades del piloto de la avioneta.

Con información de La Nación/GDA