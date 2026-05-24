"El Choque", el documental true crime de Netflix que reconstruye un caso mediático y es tendencia global

Desde su estreno en Netflix el pasado 15 de mayo, el documental El choque se convirtió en uno de los títulos más comentados entre los fanáticos del true crime y encendió el debate en redes sociales. La producción reconstruye un impactante accidente automovilístico ocurrido en Estados Unidos en 2022, en el que murieron dos jóvenes y que, con el correr de la investigación, dejó de ser visto como una simple tragedia vial.

Dirigido por Gareth Johnson, el documental revive los hechos ocurridos en Strongsville, una pequeña localidad del estado de Ohio. Según la investigación, Mackenzie Shirilla, de 17 años, conducía un vehículo en el que viajaban su novio, Dominic "Dom" Russo, y su amigo Davion Flanagan. El auto terminó estrellándose contra un edificio a más de 160 kilómetros por hora: Russo y Flanagan murieron en el lugar, mientras que Shirilla sobrevivió.

Con testimonios de allegados, material judicial y de la policía, entrevistas a familiares y al fiscal del caso, la película explora cómo el caso pasó de ser considerado un trágico accidente a convertirse en uno de los juicios más mediáticos de los últimos años en Estados Unidos.

El documental se encuentra en el tercer lugar de lo más visto en Netflix de Uruguay, e integra el Top 10 en varios países.

El caso que conmocionó a Estados Unidos

Las sospechas comenzaron cuando allegados a las víctimas hablaron sobre la relación conflictiva entre Shirilla y Russo. A partir de esos testimonios, los investigadores empezaron a considerar que el choque podría haber sido intencional.

Según la Fiscalía, no hubo señales de haber frenado antes del impacto, sino que la velocidad se mantuvo en 160 kilómetros. Además, durante el juicio se presentaron mensajes de texto, audios, publicaciones en redes sociales y videos de TikTok que daban cuenta de la crisis en la pareja y del deseo de Russo de terminar la relación.

Imagen del documental "El choque". Foto: Difusión.

El documental plantea justamente esa incógnita: si se trató de un accidente o de un acto premeditado. La producción reconstruye las horas previas al choque y muestra el enorme impacto mediático que tuvo el caso en Estados Unidos.

En 2023, Shirilla fue declarada culpable de asesinato y otros cargos vinculados a la muerte de Russo y Flanagan. Durante la sentencia, la jueza la definió como “hell on wheels” (“el infierno sobre ruedas”), una frase que rápidamente se viralizó y que también aparece en el documental. Actualmente, la joven cumple una condena a cadena perpetua, aunque podrá solicitar libertad condicional dentro de 15 años.

Uno de los momentos más impactantes de El choque llega cuando la propia Shirilla habla desde prisión por primera vez. Allí asegura que no recuerda qué ocurrió instantes antes del accidente y niega haber querido matar a los jóvenes. Incluso menciona la posibilidad de haber sufrido un episodio médico relacionado con el síndrome POTS (síndrome de taquicardia ortostática postural), una hipótesis que la defensa presentó durante el juicio, pero que no logró convencer a la magistrada.

"No digo que sea inocente. Fui responsable de una tragedia, pero no soy una asesina”, afirma Shirilla en el documental.