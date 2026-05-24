Cannes 2026: "Fjord", "La bola negra" y todos los ganadores del prestigioso festival de cine

El cineasta rumano Cristian Mungiu se alzó este sábado en Cannes con su segunda Palma de Oro por Fjord, una reflexión sobre la polarización de las sociedades contemporáneas, en una ceremonia que también distinguió al dúo español "queer" los Javis.

Fjord cuenta la historia de una familia evangélica ultrarreligiosa que se instala en un pequeño pueblo noruego. Todo parece ir bien hasta que las autoridades empiezan a cuestionar la educación estricta que reciben los cinco niños, criados lejos de YouTube, los videojuegos y los celulares.

"Lo que siento es que las sociedades de hoy están fracturadas, radicalizadas. Y esta película también es un compromiso contra cualquier forma de integrismo", dijo el cineasta rumano al recibir la recompensa de manos de la actriz Tilda Swinton.

"Es un mensaje a favor de la tolerancia, de la inclusión, de la empatía. Son términos magníficos que todos apreciamos, pero hay que aplicarlos más a menudo", añadió el director, que ganó su primera palma en 2007 con "4 meses, 3 semanas, 2 días".

La cinta está protagonizada por la estrella noruega Renate Reinsve y el estadounidense Sebastian Stan.

Cristian Mungiu con la Palma de Oro en Cannes por "Fjord". Foto: Valery Hache/AFP fotos

"Que las masacres cesen"

El Gran Premio, el segundo en importancia en el palmarés, fue para Minotaur, del director ruso en el exilio Andrey Zvyagintsev, sobre un empresario sin escrúpulos que descubre que su esposa le es infiel, con la guerra de Rusia en Ucrania como telón de fondo.

En su discurso de agradecimiento, el cineasta urgió al presidente ruso, Vladimir Putin, a poner fin a la guerra. "Millones de personas a un lado y otro de la línea del frente solo sueñan con una cosa: que las masacres cesen", dijo en ruso.

"La única persona que puede poner fin a esta carnicería es el presidente de la Federación Rusa. Ponga fin a esta matanza, el mundo entero lo espera", clamó.

El dúo español Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como los Javis, ganaron el galardón a la mejor dirección por La bola negra, ex aequo con el realizador polaco Pawel Pawlikowski por Fatherland.

"La película habla de humanidad, de ver al otro como un ser humano", dijo Calvo al recoger el galardón sobre este drama histórico que entrelaza la vida de tres homosexuales en tres épocas diferentes.

"Al dirigir esta película, comprendí que la única manera de honrar el sufrimiento, el silencio y la muerte de las personas LGTB que nos precedieron es asegurarnos de que la próxima generación tenga la misma libertad o más", declaró por su parte Ambrossi.

El filme, que cuenta con Penélope Cruz y Glenn Close en el reparto, fue una de las sorpresas del certamen y recibió una de las ovaciones más largas de esta edición, de 16 minutos, según la revista especializada Variety.

El español Pedro Almodóvar, que aspiraba por séptima vez a la Palma de Oro con Amarga Navidad se fue de nuevo con las manos vacías.

Los Javis, admiradores declarados del cineasta manchego, le dedicaron el premio.

Premio para el argentino Federico Luis

El galardón de interpretación masculina fue para el belga Emmanuel Macchia y el francés Valentin Campagne, por dar vida a dos soldados de la Primera Guerra Mundial que se enamoran en el filme Coward, del belga Lukas Dhont.

Los actores Emmanuel Macchia y Valentin Campagne compartieron el premio a Mejor actor en Cannes por "Coward". Foto: Olivier Chassignole/AFP fotos

Otro tándem, la belga Virginie Efira y la japonesa Tao Okamoto se llevaron el galardón femenino por interpretar a dos mujeres que reflexionan sobre el impacto del capitalismo y cómo intentar ir hacia una sociedad más humana en Soudain, del director japonés Ryusuke Hamaguchi.

El filme La aventura soñada, de la alemana Valeska Grisebach, se llevó el Premio del Jurado y la distinción al mejor guión fue para el francés Emmanuel Marre por Notre salut, sobre un ambicioso funcionario del régimen colaboracionista con los nazis.

El argentino Federico Luis logró la Palma de Oro al mejor cortometraje con Para los contrincantes, sobre un niño que sueña con convertirse en campeón de boxeo en México.

Esta edición de Cannes estuvo dominada por el cine histórico, cintas de temática LGTB y una destacada presencia de películas españolas que refleja la buena racha del cine en este país. De las 22 obras en competición, sólo cinco estaban dirigidas por mujeres.