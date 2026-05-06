El festival uruguayo que amarra en Cannes y ofrece 150.000 dolares en fondos para el cine latinoamericano

En lo que ya se le ha vuelto costumbre, el José Ignacio International Film Festival (JIIFF) desembarcará en el festival de Cannes a bordo del yate Alhambra anclado en el prestigioso evento del cine de la Riviera francesa.

Del 12 al 17 de mayo, en el marco de la 79º edición del festival, se organizarán más de 20 eventos de trabajo a bordo y una agenda de actividades diarias que incluyen el lanzamiento de 150.000 dólares en fondos de incentivo desde su espacio de industria, Working JIIFF.

El equipo del JIIFF, además estará ocupado evaluando películas y considerando invitados para su edición 2027. Este año, al festival llegaron el actor Willem Dafoe, el fotógrafo nominado al Oscar Robbie Ryan y el guionista Santiago Fillol.

Frente al Palais des Festivals et des Congrès, el espacio del festival funcionará como extraoficial embajada uruguaya, sala de reuniones y sede institucional, consolidándose como un hub de cultura, industria y hospitalidad entre América Latina y Europa.

Allí, por cuarto año consecutivo y gracias al apoyo de la familia Pfeffer, "main benefactors" del festival, el Alhambra se convierte nuevamente en un espacio estratégico para JIIFF y Uruguay que abre caminos para el desarrollo del cine iberoamericano en un contexto donde confluye el jet set internacional.

Las acciones de impulso al cine uruguayo serán organizadas en alianza con la Agencia del Cine y el Audiovisual de Uruguay (ACAU), mediante "la gestión de encuentros de coproducción con autoridades y delegaciones de otros países que abren puertas para el cine local y lo proyectan internacionalmente", según se anuncia oficialmente.

Uno de los hitos importantes de la semana será el lanzamiento de una nueva edición de JIIFF Lab, el laboratorio dedicado al desarrollo de largometrajes iberoamericanos de ficción. Se darán a conocer las bases y los premios de 2027, que en esta edición otorgará más de 150,000 dólares en premios.

Equipo JIIFF: Pablo Mazzola, Fiona Pittaluga, Mariana Rubio Pittaluga y Martín Cuinat

Entre los eventos a bordo del Alhambra, se cuentan las celebraciones de los estrenos de tres películas

latinoamericanas seleccionadas en el Festival de Cannes : El Partido (Argentina) de Juan Cabral y Santiago Franco; La Perra (Chile) de Dominga Sotomayor, y La Libertad Doble (Argentina) de Lisandro Alonso.

Y el cine de género tendrá su espacio en el barco con Terror a Bordo, un evento organizado junto a Mother Superior que refuerza el carácter distintivo de esta iniciativa.

A su vez, la plataforma de streaming, MUBI organiza su cena anual en la sede de JIIFF, de la que participan directores, productores, agentes de venta, actores y actrices de algunas de las películas más destacadas de la programación de Cannes. La celebración de la Mostra de São Paulo y los lazos latinoamericanos en Revolução Latam, la masterclass de Sebastián Sepúlveda (editor y escritor) presentada por el Short Film Corner, la fiesta de Uruguay en Cannes y una noche especial en el Petit Majestic, el bar icónico de esta ciudad, completan la agenda semanal de la delegación uruguaya.

En cada uno de estos eventos, la gastronomía del Parador La Huella reflejará la identidad de José Ignacio y Uruguay, con la chef Vanessa González y el jefe de parrilla Andrés Viñales. En esta línea, también viajan marcas y productos nacionales, como los vinos de Bodega Oceánica José Ignacio, que colaboran para mostrar un pedacito de Uruguay al mundo.