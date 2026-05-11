Cannes 2026: las estrellas que llegan al festival, el jurado y los títulos que buscan llegarse la Palma de Oro

Desde mañana, Cannes se convertirá en la capital mundial del cine por 12 días, con su habitual mezcla de cine y estrellas, con una alfombra roja por la que pasarán Scarlett Johansson, Adam Driver, Peter Jackson, Cate Blanchett, Javier Bardem, Michael Fassbender, Alicia Vikander o una leyenda como Barbra Streisand.

El director surcoreano Park Chan-wook preside el jurado de esta 79ª edición del Festival de Cannes acompañado por destacadas figuras internacionales como Demi Moore, Chloé Zhao y Stellan Skarsgård, la actriz Ruth Negga, la directora belga Laura Wandel, el director chileno Diego Céspedes y el actor marfileño-estadounidense Isaach De Bankolé. Serán quienes decidan quién se lleva la Palma de Oro, el premio mayor del festival.

A la Palma de Oro aspiran entre otras las nuevas películas de los japoneses Ryusuke Hamaguchi (All of a Sudden) e Hirokazu Kore-eda (Sheep in the Box), el polaco Paweł Pawlikowski (Fatherland), el rumano Cristian Mungiu (Fjord), el ruso Andrey Zvyagintsev (Minotaur), el húngaro László Nemes (Moulin), el iraní Asghar Farhadi (Parallel Tales),

A ellos se suman la presencia histórica de tres películas españoles en la máxima competencia: Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar; El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, y La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis.

Detrás de escena de "Amarga navidad". Foto: Difusión.

En los últimos seis años dos películas coincideron en llevarse la Palma de Oro en Cannes y el Oscar (Parásitos y Anora) pero este año, la ausencia de competidoras fuertes de Hollywood es notoria por lo que puede dejar al festival, fuera de la temporada que lleva a los premios de la Academia.

Igual se presentan películas americanas que pueden tener aspiracciones de Oscar. Allí están Propeller One-way Night Coach, el debut como director de John Travolta quien estará en la alfombra roja o Paper Tiger, de James Gray que tiene a Scarlett Johnasson y Adam Driver volviendo a trabajar juntos siete años después de Historia de una matrimonio; ahora son dos hermanos que se ven envueltos en una trama con la mafia rusa.

Otro actor estadounidense que presenta película como director (para el caso es la tercera) es Andy García que lleva Diamond, que también protagoniza. Además tiene elenco de superproducción: Brendan Fraser, Dustin Hoffman, Bill Murray, Rosemarie DeWitt, Demián Bichir, Danny Huston y Vicky Krieps.

La película inaugural es The Electric Kiss del francés Pierre Salvadori. Es una comedia ambientada en el París de la década de 1920, cuenta la historia de una falsa médium que engaña a un viudo y luego se enamora de él.

"El alhambra" del José Ignacio International Film Festival en Cannes. Foto: Archivo.

Aunque se tiende a ver al Cannes Film Festival como una vidriera para películas de autor y de arte, una “pequeña extravagancia cinematográfica”, dice la academíca Vanessa R. Schwartzpero pero el festival ha sido “lo más importante para crear un mercado cinematográfico internacional y hacer posible que las coproducciones y las cosas hechas fuera de Hollywood tengan influencia comercial”.

Uruguay no tendrá participación directa aunque marcará presencia a través del José Ignacional International Film Festival que volverá a amarrar en el yate Alhambra en el festival. Allí, entre otras actividades se presentarán El partido, la película argentina, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco sobre Argentina-Inglaterra en el mundial de 1986; La libertad doble, la última del argentino Lisandro Alonso, la chilena La perra de Dominga Sotomayor y The Man I Love del estadounidense Ira Sachs, en la que actúan Rami Malek, Tom Sturridge, Luther Ford, Rebecca Hall y Ebon Moss-Bachrach y compite por la Palma de Oro.

El festival va hasta el 23 de mayo y será un paseo por todo lo que se vendrá de cine este año. En Uruguay solo tiene fecha de estreno, Amarga Navidad de Almodovar que se estrena el 22 de mayo, quizás con una Palma de Oro bajo el brazo.