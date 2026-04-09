Cannes 2026: el festival anunció su selección marcada por caras conocidas y ninguna película latinoamericana

Con triple presencia española (lo nuevo de Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y la dupla Los Javis) se anunciaron las 21 películas que competirán en la competencia oficial en la 79º edición del Festival de Cine de Cannes, una lista que este año no incluye ninguna película latinoamericana.

En esta edición no hay presencia de la región en la competición oficial, a diferencia del año pasado, cuando el brasileño Kleber Mendonça Filho participó con El agente secreto, que más tarde obtuvo nominaciones al Oscar.

Según la lista presentada este jueves en París, la selección oficial reúne cinco películas dirigidas por mujeres, entre ellas Gentle Monster, de la austríaca Marie Kreutzer.

Thierry Frémaux, director delegado del festival, señaló que la lista aún podría ampliarse en los próximos días, dejando un margen de suspenso. Y como es habitual en la selección hay nombres recurrentes, como el japonés Hirozaku Kore-eda, el iraní Asghar Farhadi, y el belga Lukas Dhont. También algunas películas que ya suenan para los próximos Oscar, como Fjord, del rumano Cristian Mungiu, y Fatherland, del polaco Pawel Pawlikowski.

Kore-Eda con la Palma de Oro por "Un asunto de familia". Foto: Archivo.

El festival arrancará el 12 de mayo con la película francesa La Vénus électrique, de Pierre Salvadori, ambientada en la década de 1920, y bajará su telón el 23 de ese mismo mes. El jurado estará presidido por el reconocido cineasta surcoreano Park Chan-wook. Además, la Croisette rendirá homenaje a Barbra Streisand y Peter Jackson, quienes recibirán una Palma de Oro honorífica.

Estas son las películas que competirán por la Palma de Oro en Cannes 2026:

Amarga Navidad, del español Pedro Almodóvar. El cineasta manchego, un asiduo del certamen, aspira por séptima vez al máximo galardón con esta película sobre una directora de cine que se inspira en la vida de sus allegados para crear sus historias. Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia lideran el elenco.

Histoires parallèles, del iraní Asghar Farhadi. El doble ganador del Oscar reúne un reparto francés de primer nivel, con nombres como Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Pierre Niney y Catherine Deneuve.

Minotaur, del ruso Andrey Zvyagintsev. El autor de Leviatán y Sin amor presenta ahora una película rodada fuera de su país, sobre la burguesía rusa que se enfrenta al reclutamiento para la guerra, según explicó Frémaux.

Sheep in the Box, del japonés Hirokazu Kore-eda. Este habitué, que ya ganó la Palma de Oro en 2018 con Un asunto de familia, presentará la historia de una pareja que adopta a un humanoide como si fuera un hijo.

All of a Sudden, del japonés Ryusuke Hamaguchi. El realizador ganó el premio a mejor guión en Cannes por Drive My Car, antes de alzarse con el Oscar a mejor película internacional en 2022. Esta vez rueda en Francia la historia de una directora de una residencia para gente mayor.

Gentle Monster, de la austríaca Marie Kreutzer. La directora es considerada como una de las voces más sólidas del cine europeo actual. El film está protagonizado por Léa Seydoux y Catherine Deneuve.

La bola negra, de los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo. Es uno de los proyectos más esperados del dúo de cineastas conocido como Los Javis. La película se inspira en la obra inacabada de Federico García Lorca, también titulada La bola negra, y reúne a un elenco muy potente, que incluye a Penélope Cruz y Glenn Close.

El ser querido, del español Rodrigo Sorogoyen. Después de presentar As Bestas en la sección Première en 2022, entra en competición con un drama que protagoniza Javier Bardem, quien encarna a un cineasta que quiere darle un papel a su hija actriz (Victoria Luengo).

The Man I Love, del estadounidense Ira Sachs. El elenco reúne a Rami Malek, Tom Sturridge, Luther Ford, Rebecca Hall y Ebon Moss Bachrach, lo que la convierte en uno de los proyectos más llamativos del director norteamericano.

La vie d'une femme, de la francesa Charline Bourgeois-Taquet. Cuenta la historia de Gabrielle, cirujana parisina de unos 50 años que atraviesa una crisis personal mientras su vida afectiva y profesional se desestabiliza.

Coward, del belga Lukas Dhont. Dhont regresa a Cannes con su tercer largometraje tras Girl (2018) y Close (2022).

Fatherland, del polaco Pawel Pawlikowski. El drector de Ida presentará una película sobre la vida de posguerra del escritor Thomas Mann y cuenta con la alemana Sandra Hüller en el elenco.

Moulin, del húngaro László Nemes. El director obtuvo el Gran Premio del Jurado en Cannes y el Oscar por El hijo de Saúl.

Histoires de la Nuit, de la francesa Léa Mysius. Se trata de una adaptación de la novela de Laurent Mauvignier, donde la directora francesa explora los vínculos familiares.

Fjord, del rumano Cristian Mungiu. El realizador ganó la Palma de Oro en 2007 por el recordado drama 4 meses, 3 semanas, 2 días. Esta vez sitúa la historia en Noruega y cuenta con los nominados al Oscar, Renate Reinsve y Sebastian Stan en el elenco.

Notre Salut, del belga Emmanuel Marre. Anunciado simplemente como un largometraje sobre la Segunda Guerra Mundial.

Nagi Notes, del japonés Koji Fukada. Fukada ganó en 2016 con Harmonium el Premio del Jurado en Una Cierta Mirada, la segunda sección en importancia del Festival de Cannes.

Hope, del surcoreano Na Hong-Jin. Reúne a las estrellas coreanas Hwang Jung-min, Zo In-sung y Jung Ho-yeon (de El juego del calamar).

Garance, de la francesa Jeanne Herry. Cuenta la historia de una joven actriz que aspira a convertirse en una estrella. Herry es hija de la actriz Miou Miou y del cantante Julien Clerc.

L'inconnue, del francés Arthur Harari. Harari es una figura del cine de autor de su país. Fue galardonado en los Oscar en 2024 junto a Justine Triet por el guión de Anatomía de una caída.

The Dreamed Adventure, de la alemana Valeska Grisebach. Después de presentar su tercera película en Una Cierta Mirada, Grisebach entra en competición con una historia sobre una mujer que acepta un trato para ayudar a un viejo conocido.

Con base en AFP