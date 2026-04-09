Estrenos de cine del 9 de abril: western uruguayo, comedia con dos estrellas juveniles y un alerta sobre la IA

Además de la de Jim Jarmusch a la que se destaca acá, hay más estrenos para la cartelera de cine, incluyendo la nueva de un director y actor uruguayo y un vehículo para dos de las grandes estrellas del momento.

Un cabo suelto es la cuarta película como director de Daniel Hendler que hace poco estrenó 27 noches en Netflix y con las dos películas tuvo presencia en festivales tan importantes como Venecia y San Sebastián. Sus anteriores son Norberto apenas tarde y El candidato.

Ahora en Un cabo suelto cuenta la historia de un policía argentino (Sergio Prina) que cruza la frontera a la altura de Fray Bentos escapando de unos colegas peligrosos. Acá se cruza con la cajera de un free shop (Pilar Gamboa) y termina en Mercedes, Soriano.

El tono es de comedia tranquila, algo de western y una estructura interesante. En el elenco también están los créditos locales, César Troncoso, Néstor Guzzini y Alberto Wolf, en su debut en el cine.

Otro de los estrenos es El drama, una comedia ácida sobre los últimos preparativos de una pareja para casarse. Ella (que es Zendaya) cuenta un secreto de su pasado que lo hace dudar al novio (Robert Pattinson) de la conveniencia de seguir adelante aunque la fiesta ya esté paga.

Dirigida por el noruego Kristoffer Borgli (El hombre de los sueños con Nicolas Cage) es una comedia que cuando se enreda funciona mejor sobre, quizás, el miedo al compromiso de la generación milennial.

De antemano tiene su interés Buena suerte, diviértete, no mueras de Gore Verbinski (Piratas del Caribe, Rango) y con Sam Rockwell como un hombre del futuro que viene a alertarnos en qué nos estamos metiendo con eso de la Inteligencia Artificial.

El tono es de sátira alocada y parece cercana a 12 monos, aunque cuando quiere Verbinsky sabe aportarle ritmo y algo de su personalidad que puede llegar a ser bastante estrafalaria. También están Juno Temple y Michael Peña.

El último estreno en el circuito es El bufón 2 que es de terror y la dirige Colin Krawchuk, quien había dirigido la primera donde se presentó al Bufón como El Bufón, “una entidad asesina que convierte trucos y juegos en trampas mortales”.