Pedro Almodóvar contra el término "Chica Almodóvar" y dijo por qué no le gustó la canción de Sabina

El director manchego Pedro Almodóvar se encuentra en una gira de medios por su última película, Amarga Navidad que será parte de la Selección Oficial del Festival de cine de Cannes y llegará a Uruguay el 28 de mayo.

Entre los ciclos que visitó se encuentra La Pija y La Quinqui, podcast español conducido por Carlos Peguero Nieto y María de los Ángeles Maturana García que se emite por Spotify desde 2022. Como en todas las temporadas, el ciclo cuenta con famosos invitados; algunos de los de la quinta temporada han sido Carlos Cuevas, Miguel Ángel Silvestre, Óscar Casas, Lali, Blanca Suárez, Mario Casas y Arturo Valls.

A la entrevista llegó junto a su hermano, el productor Agustín Almodóvar. Y en un momento de la entrevista, Maturana le preguntó al director qué relación tiene on el concepto de "Chica Almodóvar", tan asociado a varias de sus actrices como Rossy de Palma, Carmen Maura y Cecilia Roth.

Pedro Almodóvar. Foto: Archivo. STEPHANE DE SAKUTIN/AFP fotos

"No me llevo bien con ese término", dijo tajante el realizador de 76 años y ganador del Oscar a Película Extranjera por Todo sobre mi madre (2000) y Guion original por Hable con ella (2003).

"Lo que pasa es que ellas sí lo llevan bien", agregó Almodóvar sobre sus actrices. "Rossy en este momento es mucho más Almodóvar que yo. Ella es la Almodóvar viviente".

También se refirió a la canción que creó Joaquín Sabina que nombra varios personajes. "Hubo alguien incluso que le puso letra y música, Sabina", dijo sobre la canción "Yo quiero ser una chica Almodóvar": "Y a mí no me interesó nada. De hecho no me gustó", reveló.

"Y él de algún modo se enteró, porque yo no dije ni una palabra, ni le llamé para decirle 'Oye, qué bien'. Nada, no hablamos de ello, y además tampoco he visto muchas veces en mi vida a Sabina. Y creo que él llevaba a mal que yo no estuviera de acuerdo con esa canción", dijo.

Imagen de "Amarga Navidad" que llega a los cines uruguayos el 28 de mayo. Foto: Archivo. Filmaffinity.

En la charla dijo qué fue lo que le molestó de la canción. "Creo que decía: 'Como la Bibi o como Miguel Bosé. Ya estaba llamándole a Miguel Bosé, maricón. Ese tipo de cosas, como de segundo término. 'Un poquitín lista y un poquitín boba', ya esta hablando de tonta a Carmen Maura. Había un poquito de mala leche debajo, que él diría que es crítica social, pero que a mí no me hizo ni puñetera gracia. Esta es la primera vez que lo digo", confesó.

Entre risas, los conductores dijeron que les encantaba cómo Almodóvar tenía impunidad para decir esos comentarios. "Esto es el éxito, que te la sude decir lo que sea", comentó Maturana.