Figura de "Subrayado" revela lo difícil de etiquetar su relación y la confusión que genera el nombre de su pareja

Justicia infinita, el programa que conducen Gonzalo Cammarota, Salvador Banchero y Nole Marrone, inauguró una nueva etapa el 2 de marzo al incorporarse a la programación de Cosquín Rock Radio (104.3 FM). El ya clásico ciclo de la radio uruguaya desembarcó en la flamante emisora meses después de que M24 anunciara su cierre.

A un mes y medio de su regreso al aire —de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00—, el programa mantiene su dinámica: una charla descontracturada entre conductores que suele dejar momentos virales en redes. Así ocurrió con una intervención de Marrone, también conductora de Subrayado Tarde en Canal 10.

Todo empezó con el llamado de un oyente. “Pah, la gente se sigue casando y llama por teléfono”, comentó la periodista. Cammarota aprovechó la ocasión para hacerle una pregunta: “Primero está muy bien que se case y haga fiesta. Pero yo te digo algo: ¿tú estás sola en la vida?”. Ante la negativa de Marrone, remató: “Ah, porque muchas veces te he escuchado decir: ‘mi marido’”.

Descolocada y conteniendo la risa, Marrone quedó expuesta mientras Cammarota y Banchero se reían. “¡Mirá cómo te agarré!”, celebró él. Fue entonces cuando la conductora explicó lo difícil que le resulta etiquetar su vínculo: “Es cónyuge o novio… pero tengo que andar explicando todo. Es el padre, pero no es esposo”. Banchero sumó: “Me gusta empezar a usar ‘cónyuge’, que es horrible la palabra, pero por horrible me resulta divertida”

Marrone retomó con una cadena de equívocos: “O peor, porque primero le he dicho ‘novio’ y la gente te mira y dice: ‘Ay, se separó y tiene novio’. Y tengo que aclarar que es el mismo. ‘Pareja’ es raro porque piensan que estás con una mujer. Pero peor todavía es decir ‘mi nombre’, como si fuera ‘mi macho que está en casa’. Yo le digo el nombre, pero, ¿sabés qué pasa? Como tiene nombre bastante juvenil, muchas veces se piensan que tengo dos hijos”.

Salvador Banchero, María Noel Marrone y Gonzalo Cammarota. Foto: Leo Mainé.

Entre risas, cerró con otro ejemplo: “Claro, a veces digo que voy con Francesa y Facu, y me dicen: ‘los dos nenes’. Entonces, tengo que decir: ‘No, Facu es mi cónyuge, concubino, novio, pareja o compañero… pero no así novio o marido’”, bromeó.

Cammarota no dejó pasar el remate: “Bueno, no es solo el nombre juvenil… no quería entrar en eso, pero… Es cierto que buscaste una institución educativa que tuviera los dos niveles, así no tenías que hacer dos viajes: dejar a uno en un lugar y a otro en otro”, lanzó, entre carcajadas.