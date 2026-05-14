Peter Jackson fue premiado en Cannes y confirmó que ya escribe su nuevo proyecto, una nueva película de Tintín

El director neozelandés Peter Jackson recibió este martes la Palma de Oro honorífica en la apertura del Festival de Cannes, un homenaje que él, conocido en especial por la gesta (hasta entonces considerada imposible) de haber adaptado El Señor de los Anillos, describió como "inesperado" y "milagroso".

"Nunca pensé que ganaría una porque no hago filmes que consiguen la Palma", detalló sobre el galardón, que le fue entregado en el escenario del Gran Teatro Lumière, tras haber desfilado por la alfombra roja con la icónica sintonía de La Comunidad del Anillo con el actor estadounidense Elijah Wood, al que Jackson catapultó a la fama con el papel de Frodo.

El también responsable de títulos como Desde mi cielo explicó que Cannes ha sido un lugar fundamental en su carrera y, sobre todo, en la preparación de la trilogía de El Señor de los Anillos ya que fue en el marco de este certamen francés donde se pudieron ver por primera vez las imágenes inéditas del filme en 2001.

Peter Jackson en el festival de cine de Cannes. Foto: Olivier Chassignole/AFP fotos

Eran apenas 26 minutos, siete meses antes del estreno oficial, que impactaron a los periodistas que pudieron ver el adelanto.

Antes de eso, recordó, "todos los medios no hablaban más que de fracaso". Pero "Cannes cambió la percepción del filme, incluso para mí", compartió Jackson (Wellington, 1961) en su discurso de agradecimiento.

El siguiente proyecto de Jackson: Tintín

El cineasta neozelandés también reveló en Cannes que trabaja en una nueva película inspirada en las aventuras de Tintín, tomando el testigo de Steven Spielberg, que firmó en 2011 la animación El secreto del unicornio.

"El acuerdo era que Steven dirigiría una película y yo otra", explicó el director durante un encuentro con prensa y cinéfilos en la famosa localidad de la Costa Azul francesa.

"Steven ya hizo su película y desde entonces, en los últimos quince años, todavía no he hecho la mía", añadió el director, que coprodujo la película de Spielberg sobre el personaje de historieta creado por el dibujante belga Hergé.

Jackson indicó que está trabajando "en un guión de Tintín" con su pareja Fran Walsh. "Estoy escribiendo el guión aquí, en mi habitación de hotel", dijo a la agencia AFP.

El cineasta no quiso revelar en qué historia se basará su cinta pero señaló que cuando termine el guión se lo mandará a Spielberg antes de comenzar a grabar.

"Cuando tengamos una primera versión terminada, se la enviaremos a Steven (...) quizá no le guste y tengamos que basarnos en otros álbumes. Pero no creo que eso pase", añadió.

Con base en agencias