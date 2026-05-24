¿Qué hay para hacer en la semana? Ricardo Arjona en el Centenario, Almodóvar en el cine y más espectáculos

La última semana de mayo llega cargada de actividades. Hay varias novedades en el cine, muchos shows musicales esperados, bastante humor en las tablas y estrenos en los servicios de streaming.

Aquí un repaso con las cosas para hacer en la semana del 24 al 30 de mayo de 2026.

Llega “Spider Noir” y más novedades en el streaming

Es otra semana cargada de estrenos. Uno de los más esperados es Spider-Noir, que llega el miércoles a Prime Video. Nicolas Cage interpreta a Ben Reilly, un detective privado con mala racha en la Nueva York de los años 30. Además, en Netflix, el miércoles se estrena la segunda temporada de Asesinato para principiantes, el jueves llega la segunda temporada de Cuatro estaciones, y el documental Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo. El viernes llegan más series deportivas: Brasil 70: La saga del tricampeonato, y Rafa, sobre el gran tenista español. Además, el viernes llega a HBO Max, Teléfono negro 2.

Vuelve Arjona, llega Chambao y mucho más espectáculos

La agenda musical de esta semana tendrá shows para todos los gustos. Mañana, por ejemplo, se homenajeará a Mariana Ingold en El Mingus. El martes habrá doble visita: Natalia Lafourcade presentará Cancionera en el Auditorio Nacional del Sodre y Chambao celebrará 25 de carrera en El Galpón. El miércoles, Ricardo Arjona ofrecerá el show más convocante de la semana con su presentación en el Estadio Centenario. El guatemalteco presentará la gira Lo que el Seco no dijo y repasará los clásicos de su obra. Luego, el jueves, Él Mató a un Policia Motorizado actuará en Sala del Museo. El viernes habrá doble actividad: la Orquesta Filarmónica de Montevideo homenajeará a Osvaldo Pugliese en sus clásicas Galas de tango del Teatro Solís, y Milongas Extremas ofrecerá un tributo a Robe Iniesta en Sala del Museo (repetirá la noche siguiente). El sábado habrá más: Numa Moraes y Eduardo Fernández actuarán a dúo en el Solís, Los Cafres se presentarán en la Plaza de Toros de Colonia, y Maggie Cullen cantará en Sala Zitarrosa.

Charo López, Diego Delgrossi y otros shows humorísticos

Esta noche, Diego Delgrossi presentará Políticamente (in)correcto en el Teatro Alianza. Más adelante, el jueves, se estrenará Contraluz, una comedia dramática que se presenta como una “experiencia teatral en formato de bar”; se verá en Joventango. Esa noche, además, Código rojo en La Morada de Saturno. Luego, el viernes, los argentinos Charo López y Facu Díaz presentarán un espectáculo a dúo en el Teatro Stella. A su vez, Anita Martínez traerá Mamushka en Pueblo Narakán de Punta del Este. Por último, el sábado Nachito Saralegui presentará su unipersonal en el Espacio Zorrilla.

Petru Valensky, un festival de títeres y más para el teatro

Petru Valensky. Foto: Archivo. Foto: Natalia Rovira.

La agenda teatral de esta semana ofrecerá propuestas variadas. El miércoles, Petru Valensky actuará en formato café-concert en el Florencio Sánchez, mientras que la obra Birds (o el cuento de cuando bajé del cielo) se presentará en el Teatro Victoria. De jueves a domingo, Animales de Dios, inspirada en el caso de Conexión Ganadera, volverá a escena y se podrá ver en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís. El sábado y el domingo se presentará la penúltima fecha de El Gran Festivalito, el festival internacional de títeres, en Sala Camacuá. Se podrá ver El universo de Ana y En la idea de Dios padre.

Lo nuevo de Almodóvar y “El Partido” llegan a salas de cine

La cartelera de cines se renueva con varios estrenos esperados. El miércoles se exhibirá Backrooms: sin salida, una película de terror inspirada en el popular formato de YouTube Backrooms. Luego, el jueves, se estrenará Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar, protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón, Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia. Ese día habrá más: se podrá ver El Partido, que reúne a jugadores de Inglaterra y Argentina para reconstruir el histórico encuentro en el Mundial México ‘86; e Instinto, del uruguayo Andrés Varela, que aborda los tabúes en las mujeres con discapacidad.