Furor por el show de Ricardo Arjona en Uruguay: amplían el aforo del Estadio Centenario y estos son los precios

La vuelta de Ricardo Arjona a Uruguay ya tiene clima de fenómeno. A menos de tres semanas de su presentación del miércoles 27 de mayo en el Estadio Centenario, el furor por conseguir entradas llevó a la producción a ampliar la capacidad del recital con nuevos sectores en las tribunas Ámsterdam y Colombes. El show marcará el regreso del guatemalteco al país luego de tres años.

Las nuevas ubicaciones corresponden a los laterales de ambas tribunas, sobre los sectores cercanos a la Olímpica, y sumarán un aforo de 10 mil personas. Hasta esta ampliación, quedaban menos de 500 entradas disponibles para el espectáculo, según pudo confirmar TV Show en la plataforma de RedUTS, la tiquetera a cargo de la venta.

Con esta nueva disposición, el recital de Arjona tendrá una capacidad mayor a la del show que Chayanne ofreció en febrero en el Centenario, cuando reunió a unas 35 mil personas. En campo, de hecho, ya quedan muy pocos ingresos disponibles: la tribuna Olímpica está agotada hace semanas y los únicos sectores disponibles corresponden a Platea Oro (9.315 pesos) y algunos cupos de VIP Oro (13.225 pesos).

Las nuevas entradas para Ámsterdam y Colombes serán sin numerar y tendrán un valor de 2875 pesos, el mismo precio del Anillo 3 de la Olímpica. La ampliación del afora confirma el enorme arrastre local de Arjona, uno de los artistas latinoamericanos con mayor convocatoria sostenida en Uruguay durante las últimas décadas.

El recital formará parte de la gira Lo que el Seco no dijo, con la que el músico presentará canciones de Seco, su más reciente disco de estudio, además de clásicos de distintas etapas de su carrera. Será su primera a visita desde marzo de 2023, cuando desembarcó en Montevideo con el Blanco y Negro Tour y también actuó en el Centenario.

Recital de Ricardo Arjona, cantante guatemalteco, en el Estadio Centenario de Montevideo, ND 20230303, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Según pudo saber TV Show meses atrás, el pedido de camarín de Arjona incluye vino, tequila Don Julio, una cafetera lista para usar, jengibre y sambuca. Pero entre las exigencias también aparece un detalle inesperado: cuatro huevos crudos y velas aromáticas con fragancia de matcha.

Además de las entradas tradicionales, la producción también ofrece paquetes adicionales para quienes busquen una experiencia premium en el recital. El más completo es el VIP Lounge Package, disponible únicamente para los sectores VIP 1, 2, 3, 4 y 5, que cuesta 12.450 pesos y ofrece acceso exclusivo al lounge VIP, merchandising oficial de edición limitada, ingreso preferencial sin filas, bienvenida premium y una membresía de 90 días a Mundo Arjona.

También está el VIP Access Package, habilitado para todos los sectores del estadio, con beneficios similares —aunque sin acceso al lounge— por 7500 pesos. En ambos casos, los paquetes no incluyen la entrada al show y los valores tampoco contemplan el costo de servicio de Red UTS.