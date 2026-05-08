Paul McCartney y Ringo Starr publicaron "Home to Us", sobre sus recuerdos de Liverpool: así suena la canción

Cada vez falta menos para la salida de The Boys of Dungeon Lane, el nuevo disco de Paul McCartney, y este viernes se publicó su segundo adelanto. Se trata de "Home to Us", un dueto grabado con Ringo Starr que cuenta con coros de Chrissie Hynde, líder de Pretenders.

El álbum, que se lanzará el viernes 29 de mayo, será el primer trabajo de estudio del beatle en seis años y promete ser uno de los más personales de su carrera. The Boys of Dungeon Lane se presenta como un regreso directo a la infancia en Liverpool, a los años previos a la fama y a las calles donde empezó todo.

El primer anticipo había llegado en marzo con “Days We Left Behind”, una canción atravesada por la nostalgia y el tono introspectivo que dominará el proyecto. Según adelantó el propio músico, gran parte del disco nace de los recuerdos de Speke, el barrio donde creció, y de las experiencias que compartió junto a John Lennon y George Harrison antes de formar la banda que cambiaría la historia de la música popular.

“No teníamos mucho, pero no importaba. Todo el mundo era estupendo y ni siquiera te dabas cuenta”, comentó McCartney sobre aquellos años. La discográfica describe el álbum como una obra nacida desde un lugar “sincero, vulnerable y profundamente reflexivo”, con letras que revisitan tanto la infancia del músico como sus primeros vínculos amorosos antes del fenómeno beatle.

El título del disco hace referencia a Dungeon Lane, una calle de Liverpool que McCartney recorría de niño con un libro de aves bajo el brazo. Esa imagen aparece retratada en una de las canciones del álbum, que también evoca “bares llenos de humo” y escenas cotidianas de la ciudad inglesa en los años cincuenta.

"Home tu Us" surgió de forma inesperada. Según relató McCartney en un evento exclusivo para fanáticos celebrado el martes en los estudios Abbey Road de Londres, Starr visitó el estudio para tocar la batería, y fue a partir de esa sesión que decidieron construir un tema pensado para él.

La letra, que McCartney describió en el mismo medio como una reflexión sobre los orígenes de ambos, evoca los barrios humildes donde crecieron en Liverpool. Starr proviene del Dingle, una zona que el propio compositor describió como dura: “Decía que lo asaltaban al volver a casa porque trabajaba. Aunque era una locura, era nuestro hogar”, señaló.

Sin embargo, el proceso de colaboración no estuvo exento de malentendidos. Cuando McCartney envió la demo a Starr, este grabó solo algunas líneas del coro, lo que llevó al primero a pensar que el tema no le convencía. Tras una llamada aclaratoria, Starr le explicó que creía que solo se le pedía intervenir en una o dos líneas. “Le dije que me encantaría escucharlo cantar todo. Tomamos mi primera línea, la segunda de Ringo, y así tuvimos un dúo. Nunca lo habíamos hecho antes”, contó McCartney a NME.

Si bien "Home to Us" se presenta como el primer dueto entre los músicos, a lo largo de sus carreras solistas grabaron varios más. McCartney, por ejemplo, invitó a Ringo a cantar con él "Beautiful Night", de 1997; y luego cantaron juntos en "Walk With You", del baterista. A su vez, Starr continúa activo: el mes pasado publicó Long Long Road, un álbum solista con colaboraciones de Billy Strings, Sheryl Crow y St. Vincent.

