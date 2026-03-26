Paul McCartney anuncia "The Boys of Dungeon Lane", su nuevo disco: cuándo sale y cómo suena el primer adelanto

Paul McCartney anunció su nuevo disco. A los 83 años, el beatle presentó este jueves en exclusiva para BBC Radio Merseyside el primer adelanto, “The Days We Left Behind”, una balada de tono introspectivo en la que revisita su infancia en Liverpool. La canción ya se puede escuchar en plataformas digitales.

El álbum se titulará The Boys of Dungeon Lane y marcará su regreso discográfico luego de seis años. Minutos después del estreno radial, la noticia se completó con la activación de la preventa en su sitio oficial, donde se confirmó que el lanzamiento está previsto para el viernes 29 de mayo.

Según la información difundida en la web del músico, McCartney se lanzará a la obra más personal de su carrera. El proyecto se presenta como “su álbum más introspectivo hasta la fecha”, construido en torno a recuerdos, escenas y experiencias que hasta ahora no habían sido abordadas con este nivel de exposición.

“Estas nuevas canciones lo muestran escribiendo con una apertura poco habitual sobre su infancia en el Liverpool de posguerra, la resiliencia de sus padres y las primeras aventuras compartidas con George Harrison y John Lennon, mucho antes de que el mundo oyera hablar de la beatlemanía”, agrega.

Lejos de en su legado, McCartney propone un giro hacia adentro. The Boys of Dungeon Lane se construye como una cartografía emocional de sus años formativos: la vida familiar, el Liverpool de posguerra y el origen de un vínculo creativo que terminaría por redefinir la cultura popular.

En lo musical, el disco mantendrá la lógica ecléctica que atraviesa toda su discografía. Se anuncian guiños al rock de Wings, armonías que remiten a su etapa beatle y pasajes más íntimos, sostenidos en la melodía y el detalle. Como hilo conductor aparece su versatilidad: McCartney se encargará de tocar numerosos instrumentos, como lo ha hecho en varios de sus discos, incluyendo McCartney III —de 2020, su último lanzamiento hasta la fecha—, donde no solo se encargó de todos los instrumentos y las voces, sino que también estuvo a cargo de la producción.

En 2024, en la previa del show que ofreció en el Estadio Centenario, McCartney dialogó con El País y brindó detalles de su nuevo disco. “Este último año he estado grabando canciones nuevas, y tengo un montón que probablemente lanzaré el próximo año, así que estoy emocionado por eso, pero como estoy de gira todavía no pude terminar de mezclarlas y eso”, adelantó, e incluso aseguró "una o dos" que podrían haber sido de los Beatles.

Este jueves, luego de que la BBC estrenara"The Days We Lefts Behind", McCartney definió a la canción como una "memory song", o sea una canción de recuerdos. "Hace poco estaba dando una entrevista y hablaba de cómo los compositores pueden contar no solo el presente, sino también el pasado. Podés escribir sobre lo que está pasando ahora, pero hay mucho para decir sobre lo vivido", dijo

"Y esta canción viene de ahí, tiene muchos recuerdos de Liverpool. Habla de John, de Forthlin Road —la calle donde vivía— y de esa zona surge el título del disco: The Boys of Dungeon Lane. Mi familia era de clase trabajadora. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que no teníamos demasiado, pero siempre decíamos que no importaba, porque la gente era buena", agregó.

La lista de canción de "The Boys of Dungeon Lane"

Lado A:



As You Lie There Lost Horizon Days We Left Behind Ripples in a Pond Mountain Top Down South We Two

Lado B:

