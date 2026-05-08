David Bisbal vuelve a Uruguay: fecha y lugar para el show del español y cuándo salen las entradas a la venta

El cantante español David Bisbal vuelve a girar por América del Sur y ya prepara su regreso a Uruguay. La potente voz de "Dígale" regresará a Montevideo antes de fin de año con una nueva gira, que incluye clásicos y los temas de su próximo disco, y lleva el nombre de Eternos.

Bisbal se presentará en el Antel Arena el sábado 17 de octubre y las entradas se pondrán a la venta el miércoles 13 de mayo a las 10:00, a través de la plataforma Tickantel. No habrá preventa con ningún banco, aunque Bisbal anunció una preventa exclusiva para fanáticos a partir del 11, de la que no se han conocido más detalles. Los precios irán desde $ 2.400 a $ 8.000, según supo TV Show. Produce Piano Piano.

El español es considerado una de las grandes voces del pop iberoamericano y tiene un estrecho vínculo con Sudamérica desde sus inicios, cuando apareció como un concursante de Operación Triunfo en la televisión. Desde entonces ha construido una carrera sólida que ya lleva 25 años, llena de éxitos baladísticos y desgarradores, y de otros más bailables.

El Tour Eternos 2026 propone un show renovado con lugar destacado para temas como "Ave María", "Bulería o "A partir de hoy", que le han permitido conquistar a varias generaciones. Es además la gira de presentación de Eternos, el álbum que lanzará el 2 de octubre y del que acaba de develar una portada. Hasta ahora se conoce un único adelanto, su versión de "Vivir así es morir de amor".

"Han sido meses de muchísimo trabajo, de emoción, de búsqueda y de aprendizaje. Un disco hecho con calma, con respeto por la música. Durante todo este tiempo iremos descubriendo muchas sorpresas, muchas historias y muchos momentos", dijo el propio Bisbal, que lo definió como un proyecto "muy especial".

Bisbal anunció fechas en Santiago de Chile, lima, Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Bogotá y más adelante confirmará presentaciones en Centroamérica, México y Estados Unidos.