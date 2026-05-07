Piazzolla Electrónico de Nico Sorín llega a Montevideo: fecha y lugar del recital y cómo comprar entradas

La agenda musical se sigue cargando y ahora se le suma otra visita argentina, que llegará este mes a Montevideo. Se trata del espectáculo Piazzolla Electrónico by Nico Sorín, que tendrá lugar el domingo 31 de mayo a las 20.00 en el Radisson Victoria Plaza Hotel.

Sorín, un músico que atraviesa el jazz, la música electrónica, el rock y las bandas sonoras para diferentes proyectos, es un multipremiado artista argentino que ha trabajado con artistas como Shakira, Alejandro Sanz, Divididos o Juanes, así como con la London Session Orchestra, la Sinfonia de Mexico y la Henry Mancini Orchestra, entre otras orquestas.

Con varias giras internacionales en su haber y un montón de proyectos ambiciosos y de impacto, el ex miembro de Octafonic ahora está embarcado en su proyecto personal Sorín Sinfónico, y al mismo tiempo en Piazzolla Electrónico, que es la propuesta con la que desembarca en Montevideo.

El espectáculo que se verá el 31 de mayo —y antes, el 29, en el Cine Helvético de Colonia— es una relectura de la obra de Astor Piazzolla, uno de los artistas fundamentales de la música del Río de la Plata de siglo XX.

Daniel "Pipi" Piazzolla, músico y nieto de Astor, definió la esencia de este proyecto en una entrevista de 2023 con la edición argentina de la revista Rolling Stone: ”Cuando lo convoqué a Nico Sorín para los festejos por el centenario de mi abuelo, en el CCK, me imaginé todo esto. Que la gente haga pogo y coree las canciones es emocionante. La del octeto electrónico fue la unión de mi abuelo con los rockeros en los 70. Nico es increíble, siempre tiene una vuelta de rosca”.

"A la hora de revisionar al gran maestro, la palabra que se me venía a la mente era ‘irreverencia’. Creo que no hubo artista más irreverente que Piazzolla, y con esa premisa, y el respeto que su música merece, armé un grupo de siete irreverentes para homenajearlo", ha dicho el propio Sorín.

Todo eso es lo que se desplegará en el Radisson a fin de mes, y las entradas para el concierto ya están en venta en Redtickets, a partir de $ 1.820.