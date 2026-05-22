Justicia declara culpables a Airbus y Air France por la mayor tragedia de la aviación francesa: qué dice el fallo

La justicia francesa declaró ayer jueves culpables a Air France y al fabricante Airbus de homicidios involuntarios, 17 años después del accidente del avión que cubría la ruta Río-París y que costó la vida a 228 personas.

El tribunal de apelación de París se pronunció en sentido contrario a los magistrados de primera instancia que en 2023 decidieron absolver a ambas empresas de la mayor tragedia de la aviación francesa.

El siniestro “es la historia de una catástrofe anunciada que podría haberse evitado si cada una de las empresas alertadas se hubiera dado cuenta de la gravedad”, reza la nueva sentencia leída por la presidenta del tribunal, Sylvie Madec.

Los magistrados consideran que son los “únicos responsables” y les imponen además la multa máxima de 225.000 euros (unos 260.000 dólares), que las empresas recurrirán.

Restos del avión de Air France que cubría la ruta Río-París. Foto: AFP

La decisión “responde a consideraciones que no tienen nada que ver con la justicia, con el derecho, con la seguridad”, dijo el abogado de Airbus, Simon Ndiaye.

Los familiares de las víctimas acogieron divididos la sentencia. Danièle Lamy, presidenta de la asociación francesa Entraide et Solidarité AF 447, celebró que por fin podrán “pasar página”. Sin embargo, para su par brasileño, Nelson Faria Marinho, el fllo “no aporta ningún consuelo”, al no condenar a los directivos. AFP