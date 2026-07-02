Rebeldes de Papúa reivindican el asesinato de un piloto de avión de EE.UU. en Indonesia

Un grupo rebelde en la conflictiva región indonesia de Papúa mató este jueves a un piloto estadounidense e incendió una avioneta, en un ataque que un portavoz separatista describió como un "mensaje" a los gobiernos de EE.UU. e Indonesia.

Sebby Sambom, portavoz del rebelde Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental (TPNPB), reivindicó la autoría del ataque en un comunicado, acompañado con imágenes del asalto ocurrido por la mañana en la remota región de Yahukimo, en la provincia de Alta Papúa, en la parte occidental de la isla de Nueva Guinea.

La Papúa indonesia, dividida en seis provincias y a la que los separatistas se refieren como "Papúa Occidental", es escenario de un conflicto armado de baja intensidad entre el Estado indonesio y diversos movimientos secesionistas desde que la región quedó bajo control de Yakarta en 1969.

El portavoz rebelde aseguró hoy que la avioneta pilotada por el estadounidense había trasladado anteriormente a soldados indonesios y suministros "para llevar a cabo operaciones militares que han causado la muerte de muchos civiles".

Sambom dijo que la muerte del piloto es un "mensaje" para los gobiernos de Indonesia, Estados Unidos, Países Bajos y Naciones Unidas por "no abordar las causas profundas del conflicto".

Los rebeldes urgen a la ONU a plantear "de inmediato" unas negociaciones entre el Ejército indonesio y el TPNPB.

"Instamos a todos los pilotos y al personal de aviación civil que continúan transportando tropas militares indonesias a zonas de guerra a cesar inmediatamente sus operaciones (...) De no ser así, estamos preparados para derribar todas las aeronaves que sigan prestando apoyo al Ejército indonesio", aseguran los rebeldes.

Personas caminando en zona de Papúa Nueva Guinea. Foto: EFE/EPA/NINGA ROLE.

Antecedentes

Por su parte, las autoridades indonesias habían confirmado la muerte del piloto estadounidense y el incendio de la aeronave, que transportaba a siete pasajeros, sin dar más detalles sobre el incidente.

En 2023, otro comando del TPNPB mantuvo secuestrado durante 18 meses al piloto neozelandés Phillip Mehrtens, después de que aterrizara una pequeña avioneta comercial en la remota zona montañosa de Nduga, en Alta Papúa.

El grupo que mantuvo retenido a Mehrtens, quien no sufrió daños físicos durante su cautiverio, exigía que Indonesia y la comunidad internacional reconocieran la independencia de Papúa a cambio de su liberación, la cual se produjo en septiembre de 2024.

En contraste con el buen final para Mehrtens, en agosto de 2024 un grupo de rebeldes separatistas de esta región mató a otro piloto neozelandés que había aterrizado en un helicóptero en una zona remota de Papúa Central.

EFE