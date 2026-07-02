Donald Trump publica video de IA donde cura el "Síndrome de Delirio Anti-Trump" a varios famosos

El presidente estadounidense, Donald Trump, difundió este jueves un video generado con inteligencia artificial (IA) en el que se presenta como un doctor y trata a celebridades que, según él, padecen el "Síndrome de Delirio Anti‑Trump" (TDS, por sus siglas en inglés), un trastorno que asegura que afecta a sus críticos.

"¿A usted o a alguien que conoce le han diagnosticado TDS? Los síntomas pueden ser implacables. Afortunadamente, soy el Doctor Trump y tengo un plan de tratamiento. Escuchemos lo que dicen algunos de mis pacientes", anunció el republicano vestido con una bata de médico.

A continuación, aparecen estrellas de la televisión y del cine generados con IA como Rosie O'Donnell, John Leguizamo, Whoopi Goldberg, Edward Norton, Robert De Niro y Julia Roberts, explicando sus "síntomas" a cámara.

"Siento que he envejecido 20 años en los últimos dos. He estado muy preocupada. Realmente empezaba a preocuparme por mi futuro", dice la versión de Julia Roberts creada con IA.

Por su parte, De Niro aseguró que ya casi "no se reconoce" y que "hacía desgraciados a todos los que le rodeaban".

El tratamiento, según Trump, es "simple": "Apaga las noticias falsas, reza y, si alguna vez te sientes ansioso, tómate una Coca-Cola Light como yo y verás una diferencia notable en tu vida", concluyó en el video, de un minuto y medio de duración.

Trump utilizó en varias ocasiones este síndrome inventado contra celebridades que le critican, como el cantante Bruce Springsteen, que según el mandatario sufre un "caso horrible e incurable" de TDS.

En cuanto a las estrellas que aparecen en el video, Trump llegó a calificar al actor de 'El Padrino' como un "enfermo y demente" después de que este pidiera en un pódcast "deshacerse" del presidente.

Agencia EFE