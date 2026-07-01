Insólito pedido de matrimonio: escaladores treparon a la cima del Empire State Building y desplegaron pancarta

Ivan Beerkus y Angela Nikolau, pareja conocida por escalar edificios en distintas partes del mundo, fueron protagonistas de una propuesta de matrimonio tan insólita como osada: se subieron a la aguja del Empire State Building, que tiene 102 pisos, y desplegaron una pancarta. Los escaladores publicaron una serie de fotografías en la red social Instagram, confirmando el pedido de matrimonio, en las que se los ve vestidos de negro y con máscaras.

El edificio, si se toma en cuenta la aguja, llega a los 443 metros de altura. La pancarta que desplegaron los escaladores señala: "Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz". De acuerdo al medio local FoxNews, los jóvenes fueron detenidos por la Policía de Nueva York sobre el mediodía de este miércoles al bajar del edificio. Las autoridades investigan cómo hicieron para subirse al Empire State Building y treparse a la aguja.

Pareja de escaladores se compromete en la aguja del Empire State Building. Foto: @angela_nikolau en Instagram.

Según señaló CBS News, los detenidos no sufrieron lesiones y podrían enfrentar cargos por "invasión de la propiedad privada" y "puesta en peligro temeraria".

BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace."



As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

Donald Trump estrenó el Air Force One que Qatar donó a EE.UU

El presidente de EE.UU., Donald Trump, estrenó este miércoles un avión Boeing 747-8 donado por Qatar, que comenzó a operar formalmente como el nuevo Air Force One. El vuelo inicial del mandatario tuvo como destino el estado de Dakota del Norte para participar en la apertura de una biblioteca dedicada al exjefe de Estado Theodore Roosevelt.

"Este será el primer vuelo del que, a mi juicio, es tal vez el mejor avión comercial jamás construido", dijo en la Base Conjunta Andrews, poco antes iniciar el viaje. "Este es el avión que EE.UU. debía tener", agregó.

Trump insistió en que están "muy orgullosos de ello; el país está muy orgulloso". "La inauguración de la biblioteca será muy buena, será muy divertido; pero para ser sincero, me entusiasma este primer vuelo", indicó a los periodistas que viajan junto a la comitiva presidencial.

Donald Trump antes de abordar el Air Force One que Qatar regaló a Estados Unidos Foto: SAUL LOEB/AFP

Con información de Agencia EFE