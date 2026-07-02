Rusia lanza un ataque masivo con misiles y drones que deja al menos 21 muertos en Kiev

Un violento ataque masivo ruso con misiles y drones dirigido contra Kiev mató este jueves a por lo menos 21 personas en la capital ucraniana, reavivando las alarmas internacionales sobre la vulnerabilidad de las defensas aéreas de Ucrania frente al armamento balístico pesado de Moscú.

Las fuerzas armadas del Kremlin desplegaron una ofensiva a gran escala que incluyó el uso de proyectiles de alta tecnología, lo que dejó en evidencia las limitaciones de interceptación de las fuerzas locales y motivó urgentes reclamos de asistencia militar de Kiev hacia Estados Unidos.

Vulnerabilidad ante misiles balísticos rusos

Según datos oficiales proporcionados por la Fuerza Aérea ucraniana, el ejército ruso utilizó un arsenal compuesto por 74 misiles y 496 drones durante la madrugada. Si bien el dispositivo defensivo local logró neutralizar la gran mayoría de los vehículos no tripulados.

La ofensiva expuso de manera directa las severas dificultades que atraviesan las defensas aéreas de Ucrania al momento de enfrentar tecnologías de alta velocidad. En esta ocasión, la Federación Rusa lanzó un total de 24 misiles balísticos Iskander-M, de los cuales los sistemas ucranianos solo pudieron derribar cuatro unidades.

Ante este complejo escenario militar, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció las limitaciones actuales y dirigió una solicitud urgente al gobierno de Estados Unidos. El mandatario reclamó una respuesta inmediata para autorizar y facilitar la fabricación local de sistemas antiaéreos Patriot, así como de los proyectiles interceptores PAC-3, considerados las únicas herramientas capaces de neutralizar con plenas garantías los ataques con proyectiles de origen ruso.

Zelenski también enfatizó la relevancia de acelerar los contactos políticos y técnicos con Alemania y otros socios europeos para consolidar el desarrollo de una tecnología antimisiles balísticos de matriz puramente europea, reduciendo de este modo la dependencia estratégica respecto de Estados Unidos.

Esta gestión adquiere mayor relevancia debido a que los suministros gratuitos desde EE.UU. finalizaron formalmente tras el regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca, lo que obliga al gobierno ucraniano a financiar las compras mediante fondos de asistencia provistos por aliados europeos en un mercado internacional con altísima demanda debido a la guerra en Irán.

Ciudadanos se reúnen en el lugar donde impactó un misil ruso en una zona residencial de Kiev, Ucrania, el 2 de julio de 2026 Foto: TOMMASO FUMAGALLI/EFE

Impactos civiles e infraestructura militar en disputa

Las autoridades de ambos países ofrecieron versiones contrapuestas respecto a las consecuencias del bombardeo masivo sobre el territorio de la capital. La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, denunció públicamente impactos directos y deliberados contra más de veinte estructuras residenciales en Kiev, donde los equipos de rescate trabajaron durante toda la jornada para remover escombros, confirmando un saldo provisional de 21 víctimas fatales y más de ochenta heridos de diversa gravedad.

Por el contrario, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que la operación militar estuvo dirigida estrictamente hacia objetivos de la industria bélica y logística local. El parte oficial detallado por Moscú indicó que el bombardeo golpeó las instalaciones de la fábrica de componentes radioelectrónicos Radioniks, la planta de ensamblaje de drones ATLON AVIA, talleres de repuestos para tanques blindados y naves de la empresa de aviación Antónov, además de estaciones de bombeo de gas y depósitos de combustible utilizados por las tropas de Kiev.

Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un ataque con misiles rusos contra un edificio residencial de nueve plantas en Kiev, Ucrania Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

En paralelo a los acontecimientos en la capital, las fuerzas militares ucranianas continuaron con su estrategia de contraofensiva en territorio de la Federación Rusa mediante un ataque con drones contra una refinería de la petrolera Lukoil en la región de Nizhni Nóvgorod, situada a unos 450 kilómetros de Moscú, donde las autoridades rusas reportaron el fallecimiento de una persona. Las defensas del Kremlin afirmaron haber derribado 327 drones de ala fija en un contexto operativo donde, por primera vez en jornadas recientes, el volumen de fuego ruso superó los ataques fronterizos de Ucrania.

Con información de EFE