Magnate ucraniano resultó herido tras explosión en Mónaco: descartan motivación "terrorista"

El lunes por la noche el principado de Mónaco, conocido por su alta seguridad, se vio sacudido por una explosión que hirió a tres personas: un hombre, una mujer y un adolescente. Entre los lesionados se encuentra un magnate de origen ucraniano, que vive en el pequeño estado mediterráneo desde 2021.

La investigación por el caso ha avanzado en las últimas horas y la Fiscalía de Mónaco decidió, por el momento, descartar que el incidente se haya tratado de un atentado terrorista. El fiscal, Stéphane Thibault, explicó este martes en conferencia de prensa que los cargos por los que se están investigando los hechos son tentativa de asesinato y colocación de explosivos.

Thibault precisó que no hay "elementos" para sostener que se haya tratado de un ataque terrorista, aunque añadió que se mantiene en contacto con la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) de Francia (Mónaco tiene unos lazos muy estrechos de cooperación institucional con Francia, que en algunos aspectos ejerce una forma de supervisión).

Investigadores examinan edificio en donde ocurrió una explosión en Mónaco. Foto: Sebastien Nogier/EFE.

Adicionalmente, este martes se abrió también una investigación por posesión y uso de explosivos y por asociación ilícita en la vecina ciudad francesa de Niza, según fuentes de la Fiscalía consultadas por el canal televisivo francés BFM.

Una de las víctimas permanece en estado grave

Sobre las tres víctimas, la Fiscalía de Mónaco no quiso dar la identidad, pero Thibault señaló que no han podido dar su testimonio dado su estado de salud. Indicó que la mujer seguía "entre la vida y la muerte", que "ya no se temía por la vida del hombre" y que el adolescente se "encontraba menos grave y había sido operado por la noche".

Pese a negarse a dar los nombres de esas personas, el representante del Ministerio Público, sí que quiso corregir algunas informaciones que han circulado, y en concreto señaló que el hombre desde 2021 es residente en Mónaco, donde no tiene ninguna investigación abierta y, sobre todo puntualizó que "por lo que sabemos, no está siendo buscado por una autoridad extranjera".

Esto es una forma de replicar a las informaciones que se han filtrado en las últimas horas acerca de Vadim Ermolaev, un magnate de origen ucraniano de 58 años que construyó su fortuna inicialmente en el negocio inmobiliario, aunque luego se diversificó en otros sectores.

De acuerdo con esas informaciones, Ermolaev había sido objeto de sanciones dictadas por las autoridades ucranianas, que le reprochaban haber continuado haciendo negocios tras la ocupación por Rusia de Ucrania en 2014 y de connivencia con Moscú.

Thibault indicó que la policía monegasca, apoyada por la francesa, buscan al sospechoso de haber colocado el artefacto explosivo en los bajos del edificio pocos minutos antes de explotar, que huyó a pie por el municipio fronterizo francés de Beausoleil.

AFP