Polonia retira alta condecoración a Zelenski: el histórico motivo detrás de la decisión y la respuesta de Ucrania

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, anunció ayer viernes la retirada de la máxima condecoración de su país concedida a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien bautizó una unidad militar en honor a una organización acusada de masacrar a miles de polacos.

El gobierno polaco había honrado a Zelenski en abril de 2023 con la Orden del Águila Blanca, la más elevada condecoración del país. Sin embargo, las relaciones se agrietaron por la decisión de Zelenski de dar a una unidad de las Fuerzas Armadas el nombre de Ejército Insurgente Ucraniano (UPA).

Según Polonia, el UPA mató durante la Segunda Guerra Mundial a unos 100.000 civiles polacos en lo que actualmente es el oeste de Ucrania, y considera esa matanza un genocidio.

“Para la inmensa mayoría de la sociedad polaca, el UPA sigue siendo ante todo una formación responsable de los crímenes brutales cometidos contra ciudadanos de la República de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial”, dijo el presidente Nawrocki en un discurso difundido en la red X.

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, habla durante el 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Foto: AFP

El canciller ucraniano, Andrii Sibiga, denunció la decisión del gobierno polaco como “un error estratégico” e “irrespetuosa”. “Solo Moscú sale ganando” con la “imprudente” decisión del presidente polaco, afirmó el canciller de Ucrania, país que libra una guerra con Rusia desde la invasión rusa en febrero de 2022.

El UPA fue la rama militar de un movimiento independentista ucraniano que combatió al ejército soviético, pero que también se enfrentó a la resistencia polaca y mató a civiles polacos y judíos.

El UPA también colaboró en ocasiones con los nazis, volviéndose contra ellos en otros momentos. En Ucrania, sin embargo, el UPA es honrado como una fuerza que luchó por la independencia del país, especialmente desde febrero en 2022 con la invasión rusa.

Polonia acoge a casi un millón de refugiados ucranianos, según datos de la agencia europea de estadística Eurostat. Según una reciente encuesta del portal de internet Onet.pl, el 65% de los polacos considera que la decisión de Zelenski influye negativamente en su percepción de las relaciones bilaterales. AFP