Masivo ataque con drones de Ucrania golpea Moscú, provoca incendios y paraliza aeropuertos

Moscú amaneció este jueves bajo el impacto de un masivo ataque con drones lanzado por las fuerzas ucranianas, considerado uno de los mayores desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

De acuerdo con las autoridades locales, casi 200 de los artefactos interceptados tenían como objetivo directo la ciudad de 13 millones de habitantes, provocando explosiones e incendios en una estratégica refinería y escenas de pánico en las afueras de la ciudad, en un intento de Kiev por quebrar la estabilidad interna de Rusia.

El impacto en la infraestructura energética de Rusia

Las defensas antiaéreas rusas operaron intensamente durante toda la madrugada para contener la ofensiva ucraniana. Según detalló el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, se registró por segunda vez en la semana una serie de impactos directos en el polígono industrial de Kropotnia, un área estratégica que alberga un complejo de refinerías y depósitos de petróleo.

El ataque a este punto neurálgico no es menor, ya que la refinería de Kapotnia, propiedad del consorcio estatal Gazprom, procesa alrededor del 40 % del combustible y gasóleo consumido por Moscú y su área metropolitana. Testigos en el sureste de la ciudad reportaron densas columnas de humo negro y nubarrones provocados por los incendios de fuel, mientras que uno de los aparatos abatidos se desplomó sobre el techo de un centro comercial adyacente a la zona industrial afectada.

La refinería de Kapotnia, al sureste de la capital rusa, se incendió en las últimas horas debido a un ataque masivo de drones ucranianos FotoEFE/Telegram de Sotavision

Las repercusiones logísticas del ataque con drones forzaron el cierre temporal del espacio aéreo en gran parte de la Rusia occidental, incluyendo todas las terminales aeroportuarias de Moscú. En total, se cancelaron alrededor de 500 vuelos comerciales en la región de la capital. Asimismo, las alertas por amenazas de misiles se extendieron a varias provincias e incluyeron, por primera vez, a la región de Nóvgorod, ubicada estratégicamente entre Moscú y San Petersburgo.

Réplicas en las provincias y un creciente déficit de gasolina

Más allá de la presión sobre la capital, el Ministerio de Defensa ruso informó que las baterías de defensa interceptaron un total de 992 drones en las últimas 24 horas sobre el territorio controlado por Moscú. Los incidentes dejaron un saldo de 17 heridos en la región moscovita, entre ellos dos menores de edad, además de reportarse una víctima mortal en la sureña Rostov y otra en la frontera de Bélgorod.

Esta ofensiva sostenida contra la infraestructura energética busca desgastar la economía interna del Kremlin, contradiciendo las recientes declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, quien había minimizado la efectividad de las incursiones de Kiev. La realidad en el territorio muestra que las restricciones en el suministro de combustible ya alcanzan a 53 regiones rusas, con un fuerte desabastecimiento de hidrocarburos en grandes centros urbanos y en la anexionada península de Crimea.

La refinería de Kapotnia, al sureste de la capital rusa, se incendió debido a un ataque masivo de drones ucranianos contra Moscú Foto: EFE/Telegram de Sotavision

Desde Bruselas, el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, justificó el accionar militar de sus tropas a través de un mensaje enviado a los periodistas que cubren el conflicto: "Por supuesto que no queremos que arde Ucrania a causa del enemigo, pero si arde Ucrania va a arder su Moscú". En el mismo pronunciamiento, Zelenski insistió en su propuesta de acordar un alto el fuego inmediato para negociar el término de las hostilidades.

Por su parte, Mijailo Podoliak, asesor de la presidencia ucraniana, reafirmó la dirección de la estrategia económica contra el Kremlin en declaraciones a medios de prensa. "El petróleo era el principal instrumento de la guerra. Sin petróleo, no habrá guerra", sentenció el funcionario, al tiempo que advirtió que el desarrollo local de armamento de largo alcance complicará el próximo invierno para los ciudadanos de la Federación Rusa.

Con información de EFE