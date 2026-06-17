Vladimir Putin en modo electoral: el líder del Kremlin lanza campaña mientras enfrenta mínimos de popularidad

El presidente ruso, Vladímir Putin, lanzó ayer martes la campaña electoral para los comicios legislativos del 20 de septiembre, justo cuando el partido del Kremlin marca mínimos históricos en las encuestas de opinión.

“Con el decreto presidencial se da comienzo a la campaña para la elección de los diputados de la Duma del Estado en su novena legislatura”, dijo Ela Pamfílova, jefa de la Comisión Electoral Central (CEC). Serán las segundas elecciones federales en plena guerra con Ucrania desde la presidenciales de 2024, en las que Putin fue reelegido tras una controvertida reforma constitucional que le permite prolongar su mandato hasta 2030 e incluso 2036.

Las elecciones no podían llegar en peor momento para el partido cuyo símbolo es un oso, que domina la política rusa desde 2003. La intención de voto de Rusia Unida ha caído por debajo del 30% y se acerca al mínimo histórico del 26,4% de agosto de 2021, según las encuestas de intención de voto. De acuerdo con los analistas, los motivos son el hartazgo con la guerra, la caída del nivel de vida y, principalmente, los cortes de internet.

Mientras, la oposición, en particular Nueva Gente, han subido en los sondeos (con más de un 10% de intención de voto) al oponerse abiertamente a dichas medidas, que Putin también justificó con el argumento de que la seguridad es prioritaria.

El presidente ruso Vladimir Putin llega a una reunión con el primer ministro vietnamita en el Kremlin de Moscú. Foto: AFP

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, publicó esta semana un mensaje en el que situó en 22% la intención de voto de Rusia Unida, partido que logró casi el 50% de los votos en las últimas legislativas en 2021.

Rusia Unida suele utilizar masivamente el recurso administrativo y lograr el apoyo de los millones de empleados públicos, trabajadores de la industria militar y soldados. Sea como sea, los analistas y la prensa independiente consideran objetivamente que el partido del Kremlin tiene imposible renovar la mayoría constitucional (300 de 450 escaños), aunque esperan que, como se dice en Rusia, la CEC “dibuje” los resultados que le convengan.

La incertidumbre es tan grande que Rusia Unida aún no ha comenzado su campaña, algo que en otras ocasiones hizo con más de seis meses de antelación. EFE