Zelenski ordena “operación de influencia” para obligar a Rusia a dejar la guerra mientras recupera terreno

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció ayer jueves una “operación de influencia” de 40 días del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) para presionar a Rusia para poner fin a la guerra.

“He aprobado una operación de influencia de 40 días por parte del Servicio contra el Estado agresor con el objetivo de obligarlo a poner fin a la guerra”, reveló, sin dar más detalles sobre la naturaleza de la operación.

Zelenski recalcó que durante los últimos meses el SBU ha hecho gala del “rendimiento más elevado” a la hora de defender las posiciones ucranianas en el frente a través del uso de varios tipos de drones.

Según numerosos analistas, en las últimas semanas Ucrania ha conseguido mejorar su situación en el frente y Kiev asegura que el pasado mayo recuperó ante Rusia más territorio del que perdió, por primera vez desde 2023.

Además, Zelenski informó este jueves de una nueva ronda de ataques de larga distancia contra infraestructuras energéticas enemigas, que alcanzaron depósitos de petróleo en la región sureña rusa de Krasnodar y dos refinerías en la ciudad de Ufá.

En su discurso a la nación del miércoles, el presidente ucraniano dijo que más de 60 regiones rusas sufren escasez de combustible debido a los ataques casi diarios con drones ucranianos a las infraestructuras de refinación y almacenamiento de petróleo rusas.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la octava cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Ereván. Foto: AFP

Un año más de sanciones

Por su lado, el Consejo de la Unión Europea (UE) renovó ayer jueves por un período adicional de 12 meses, hasta el 31 de julio de 2027, las medidas impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania.

La medida se produce tras el Consejo Europeo celebrado los días 18 y 19 de junio, en el que los líderes de la UE acordaron prorrogar las sanciones económicas contra Rusia otro año, explicó el Consejo en un comunicado.

Estas medidas económicas, introducidas en 2014 a raíz de la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea y las primeras ocupaciones en la región de Dombás, se ampliaron considerablemente a partir de febrero de 2022 en respuesta a la agresión militar “no provocada, injustificada e ilegal” de Rusia contra Ucrania.

Las medidas vigentes abarcan sectores clave como el comercio, las finanzas, la energía y la tecnología. También incluyen la prohibición de la importación o transferencia por vía marítima de petróleo de Rusia a la UE, la prohibición de realizar transacciones con varias instituciones financieras y proveedores de servicios de criptomonedas en Rusia y en terceros países. EFE