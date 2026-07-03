Qué es el graupel, el fenómeno que se registró en Montevideo en medio del frío extremo

Montevideo registró este jueves la caída de graupel, una situación distinta a la que ocurrió en las serranías de Maldonado y Lavalleja, donde hubo nieve que fue registrada por el cazatormentas Mati Mederos desde Cerro Catedral.

Néstor Santayana, director del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), confirmó en diálogo con Canal 5 que lo registrado en Maldonado y Lavalleja, en los picos de los cerros, era nieve, algo que fue posible gracias a que la temperatura en superficie rondaba los 0° e impedía el derretimiento.

En cambio el graupel, que fue lo registrado en Montevideo, Canelones, gran parte de Maldonado y Rocha es "un pequeño granizo blando" que se produce por la humedad en la atmósfera y el aire muy frío. "Empiezan a generarse cristales de hielo" en alturas donde la temperatura está entre -10° y -15° y se agrupan entre sí y caen forma de granizo blando, un fenómeno "muy frecuente" en la mayoría de los inviernos en Uruguay.

Mederos compartió en sus redes sociales una serie de fotos y videos que logró tomar en Cerro Catedral (Maldonado), una ubicación privilegiada de las sierras del este para registrar fenómenos de este tipo, que suceden una vez cada tanto. En diálogo con El País este viernes contó que fue hasta allí con su camioneta y logró ubicarse en el punto más alto, a 514 metros sobre el nivel del mar, donde había una temperatura de -1°C.

"Los videos e imágenes hablan por sí solas", dijo y aseguró que la nevada duró, con intermitencias, desde las 19:00 hasta las 23:00. Hubo "momentos de mayor y menor intensidad" pero, en definitiva, fue "una experiencia increíble poder presenciar eso en nuestro país".

Mederos mencionó que la nieve se diferencia completamente del graupel, que "son bolitas de hielo que pueden acumularse" en el suelo "si caen en cantidades grandes pero que quedan claramente separadas". La nieve, en cambio, "es una especie de espuma que se deposita en la superficie" y en ese caso se acumuló sobre el pasto y su camioneta.

Meteorólogo Mati Mederos capta nevada en Cerro Catedral este jueves 2 de julio de 2026. Foto cedida a El País

Diferencias entre graupel, nieve y granizo

El meteorólogo Mario Bidegain compartió una definición para entender las diferencias entre graupel, nieve y granizo. "Es fácil confundir el graupel con la nieve o el granizo debido a su apariencia. Sin embargo, existen diferencias claras entre estos tipos de precipitación", dice el texto publicado.

"La nieve está compuesta por cristales de hielo que se forman en la troposfera. Estos cristales se agrupan en copos blancos que caen suavemente al suelo. La nieve se forma cuando el vapor de agua se congela directamente en hielo sin pasar por la fase líquida. El granizo se forma en tormentas fuertes cuando las gotas de lluvia son llevadas por corrientes ascendentes a zonas de la atmósfera donde las temperaturas son extremadamente bajas. Estas gotas se congelan y, al caer, recogen más agua que vuelve a congelarse, formando bolas de hielo sólidas que pueden ser bastante grandes. El graupel, en cambio, es más blando y menos denso que el granizo. Se forma por la acumulación de gotas de agua sobreenfriadas en copos de nieve, resultando en pequeñas bolitas de hielo blanco que, al tocarse, pueden romperse fácilmente", añade el texto.

El pronóstico del tiempo para los próximos días en Uruguay, según Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) compartió un video a cargo de Santayana que indica que el frío continuará haciéndose notar.

"El viernes iniciará muy gélido con heladas, donde la temperatura mínima en casi todo el país será negativa mientras que en el este aún se prevén chaparrones invernales —la referencia es a graupel y aguanieve— con rachas de vientos fuertes en la costa, mejorando en la noche. Ya el sábado se mantienen las heladas y bancos de niebla matinales, siendo un día muy frío con cielo mayormente nuboso, mientras que el domingo se prevé un aumento de nubosidad comenzando a desmejorar hacia la noche en el suroeste y sur", explicó. Ese domingo hacia la noche se espera alguna lluvia pero sería escasa. La recomendación de Inumet es "evitar la exposición prolongada al frío".