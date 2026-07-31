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"Estamos preparados": gobierno de Lula lanza millonario plan preventivo para enfrentar el fenómeno del Niño

La administración de Luiz Inácio Lula da Silva elaboró una estrategia para enfrentar el fenómeno climático, cuyas proyecciones advierten aumentos de temperaturas por encima del 2 % para 2026/2027.

El País
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31/07/2026, 03:25
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Un trabajador municipal corta un árbol caído en una calle residencial después de fuertes ráfagas de viento asociadas con la llegada de un frente frío en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de julio de 2026.
Un trabajador municipal corta un árbol caído en una calle después de fuertes ráfagas de viento en Río de Janeiro, Brasil.
Foto: AFP

El Gobierno brasileño anunció esta semana un paquete preventivo de 1.335 millones de reales (260 millones de dólares) para mitigar los impactos del fenómeno de El Niño que las agencias meteorológicas prevén que será “muy intenso”.

El nuevo refuerzo presupuestario será destinado en gran medida a la formación de reservas públicas de alimentos para distribuir entre damnificados, al combate a los incendios forestales, al monitoreo climático y al refuerzo de la infraestructura de salud.

Del total anunciado, 850 millones de reales (166 millones de dólares) se destinarán a la compra de 310.000 toneladas de arroz y 180.000 toneladas de maíz para reforzar las reservas públicas ante el riesgo de una mala cosecha.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizó la necesidad de articular acciones con especialistas, gobiernos estatales y municipales. “Estamos viendo en España un incendio que ellos jamás imaginaron que podrían tener. Y entonces percibes que no es por falta de dinero; es porque nadie está preparado para enfrentar a la naturaleza cuando se rebela”, subrayó Lula. “Estamos preparados y pidiendo a Dios que no suceda”, añadió.

Según las proyecciones del Gobierno brasileño, El Niño provocará una sequía más intensa en la región norte, donde se ubica la Amazonía; un aumento del riesgo de incendios forestales y un retraso de las lluvias en el centro-oeste y el sudeste del país. EFE

Un motociclista pasa junto a un árbol caído en una calle afectada por un corte de energía después de fuertes ráfagas de viento asociadas con la llegada de un frente frío en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de julio de 2026.
Un motociclista pasa junto a un árbol caído después de fuertes ráfagas de viento, en Río de Janeiro
Foto: AFP

Fenómeno de El Niño tendrá “condiciones que nunca antes se habían visto”, según meteorólogo de Metsul

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