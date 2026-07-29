El caudal de las Cataratas del Iguazú triplicó su nivel normal y las excursiones están suspendidas

En los últimos días se registró un fuerte aumento del caudal de las Cataratas del Iguazú ante las intensas lluvias que se registraron en el río Iguazú. Actualmente, el caudal es de aproximadamente tres veces superior al promedio histórico.

El concesionario del Parque Nacional Iguazú llegó a informar el lunes 27 de julio que el caudal del río fue de 6.500 metros cúbicos por segundo (m³/s), cuando habitualmente oscila entre 1.500 y 1.800 m³/s. En tanto, La Nación (GDA) informó que el circuito a Garganta del Diablo se mantuvo cerrado entre el miércoles y el domingo pasado por razones de seguridad para los visitantes ante la fuerza del agua. En esos días, debido a las intensas lluvias en la región, el caudal había llegado a estar por encima de los 8.500 m³/s.

El incremento en el caudal se explica por las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días en la cuenca alta del río Iguazú, en territorio brasileño, un fenómeno que suele provocar crecidas importantes en uno de los principales destinos turísticos de Argentina, según Diario Norte.

Cataratas del Iguazú con alto caudal.

Excursiones suspendidas por el accidente en el que murió una persona

Las grandes crecidas del río se producen en un contexto trágico, ya que este martes se suspendieron las excursiones en las Cataratas de Iguazú debido a la muerte de un turista neerlandés. Se trata de un adolescente que murió el mismo martes después del vuelco de una lancha durante una excursión del lado brasileño.

El accidente sucedió en el río Iguazú a la altura de la ciudad de Foz do Iguaçu, cuando una embarcación de la empresa Macuco Safari, en la que viajaban entre seis y siete personas, se dio vuelta durante el recorrido.

Los otros ocupantes de la lancha lograron sobrevivir al accidente, pero uno de ellos falleció. La Marina de Brasil investiga actualmente cuáles fueron las causas del vuelco. Los peritos buscarán determinar si hubo fallas humanas, técnicas o factores ambientales que contribuyeron al accidente y verificarán si se cumplieron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de excursiones.

Excursión en las Cataratas del Iguazú. la Nación/GDA

Tanto Macuco Safari como el operador de las embarcaciones del lado argentino, Jungle Explorer, interrumpieron sus excursiones este martes.

Con información de La Nación/GDA