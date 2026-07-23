Ola de calor: evacúan a miles de personas al sur de Europa a causa de los incendios forestales

Varios países al sur de Europa están siendo afectados por incendios forestales, avivados por sequías, altas temperaturas y viento. Este año es el segundo con más superficie quemada en la Unión Europea desde que empezaron los registros hace 20 años.

Fenómenos semejantes están sucediendo al suroeste de Estados Unidos. Es precisamente el cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, del carbón y del gas, lo que vuelve más grave la sequía actual, concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado hoy.

España

En los últimos días se han declarado numerosos incendios en España. 3.500 habitantes de Aldea del Fresno, a 60 km al oeste de Madrid, España, fueron evacuados preventivamente este jueves por un incendio forestal. Los servicios de emergencia enviaron una alerta a la población para su desplazamiento a otra localidad cercana y actualmente hay 18 dotaciones de bomberos trabajando.

Unidad Militar de Emergencias (UME) de España combatiendo un incendio en La Merla, cerca de Guadalajara, el 21 de julio del 2026. HANDOUT/AFP fotos

El incendio más importante se encuentra a unos 100 kilómetros al otro lado de Madrid, en la provincia de Guadalajara, y ha arrasado 32.000 hectáreas desde el jueves pasado.

En 2026 ya se han quemado cerca de 125.000 hectáreas en ese país, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). En 2025, más de 393.000 hectáreas fueron quemadas, lo que representa el peor balance en la historia reciente del país.

Francia

También hoy jueves se realizó una evacuación de miles de personas en Francia. En Le Porge, cerca de la ciudad de Burdeos (suroeste), los incendios afectaron 3.400 hectáreas. El fuego habría sido provocado por trabajos de desbroce en un camino forestal.

Bomberos extinguiendo un incendio forestal en Le Porge, al sur de Francia, el 23 de julio de 2026. ROMAIN PERROCHEAU/AFP fotos

Según las autoridades, unos 20.000 residentes de las localidades aledañas al bosque -como el balneario de Cap-Ferret- y turistas se vieron obligadas a abandonar la zona.

"Los gendarmes vinieron a tocar puerta por puerta. El fuego estaba a 500 metros (...) Es surrealista", contó un residente de 69 años.

Otro incendio comenzó el martes al mediodía en un campo y se extiende por el departamento del Var, en el sur de Francia. Afectó 2.500 hectáreas y más de 300 personas fueron evacuadas.

Un residente y un monje miran un incendio en el bosque de Cotignac, al sur de Francia, el 23 de julio de 2026. THIBAUD MORITZ/AFP fotos

Según el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, se registraron más de 12.500 focos de incendios desde principios de año y ya se han quemado 44.000 hectáreas. En Francia, nunca los incendios habían calcinado tanta superficie en esta época del año.

Italia

Por otro lado, en Italia decenas de incendios forestales provocados por “un suelo muy seco” arrasan Sicilia. Un centenar de habitantes, así como 22 pacientes de una clínica en el centro de la isla, donde las temperaturas superaron los 40 °C en los últimos días, fueron evacuados ayer miércoles.

Una avioneta apagafuegos derrama agua en los incendios de Sagana, en Sicilia, italia, el 22 de julio de 2026. ALESSANDRO FUCARINI/AFP fotos

"Se han desplegado 6.000 efectivos y están operando 20 medios aéreos", declaró el miércoles por la noche el presidente de la región, Renato Schifani, quien precisó que cerca de 50 focos -de los 344 reportados el miércoles- siguen activos.

También se registraron más de 160 incendios en las últimas 24 horas en Calabria, una región vecina.

Estados Unidos

Los incendios no solo arrasan localidades europeas. 40 focos en el estado de Florida, Estados Unidos, queman más de 10.000 hectáreas al noroeste en medio de una severa sequía.

La mayor parte de los destrozos proceden de un mismo fuego que azota actualmente al condado de Palm Beach, y se encuentra contenido al 75%, de acuerdo con las autoridades. Las precipitaciones en esa zona se sitúa hasta un 60 % por debajo de la media histórica.

Un origen habitual de este tipo de fuegos en Florida es la caída de rayos en sus campos. Los incendios son más frecuentes en Florida entre marzo y junio, debido a la densa vegetación que concentra el estado en su parte sur. Sin embargo, el Servicio Forestal de Florida anunció que este año se espera un repunte de fuegos en julio y agosto.

A nivel nacional, Estados Unidos ha registrado más de 41.000 incendios en lo que va de año, que han arrasado 1,5 millones de hectáreas.

Con información de EFE y AFP