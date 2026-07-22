El incendio forestal “más complejo” de la historia reciente desafía a España en medio de una nueva ola de calor

El incendio forestal declarado la semana pasada a un centenar de kilómetros al norte de Madrid, que ya calcinó 30.000 hectáreas, es “el más complejo” de extinguir de la historia reciente de España, alertó ayer martes el presidente regional de Castilla La Mancha.

El fuego en la provincia de Guadalajara, considerado como el más importante del año en el país, preocupa seriamente a las autoridades justo cuando ayer martes comenzó una nueva ola de calor.

En primera línea del calentamiento global, España sufrió en los últimos años olas de calor cada vez más prolongadas y frecuentes, con temperaturas superiores a los 40 °C, lo que crea condiciones propicias para incendios devastadores.

Una densa columna de humo se elevaba de las montañas que rodean el pueblo de Tamajón, donde se ubica el puesto de mando de los bomberos, desde donde helicópteros y aviones despegan para lanzar agua sobre las llamas.

Bomberos combaten un incendio forestal en la zona de La Mierla, cerca de Guadalajara. Foto: AFP

El fuego en Guadalajara “obligó el mayor despliegue (de bomberos) de la historia de la región”, afirmó el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page. El incendio es “el más complejo de los que se operaron en los últimos años en España”, agregó.

Hasta 600 bomberos y “29 medios aéreos” combatieron las llamas “al mismo tiempo”, dijo García Page.

El presidente regional mostró un leve optimismo al señalar que “empezamos a ver la luz más allá del humo”, pero advirtió que todavía no se puede cantar victoria.

Según las autoridades, este incendio es complejo porque se declaró en una zona prácticamente despoblada, árida y con muchos matorrales, lo que facilitó su rápida propagación.

El fuego ha calcinado 30.000 hectáreas, indicó la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien visitó Tamajón.

Unas 1.200 personas de 34 municipios han sido evacuadas preventivamente por el incendio, que no ha dejado víctimas, según indicaron en X los servicios de extinción y prevención de incendios (Infocam).

Bomberos combaten un incendio forestal en la zona de La Mierla, cerca de Guadalajara. Foto: AFP

Según García Page, los bomberos “dan prácticamente por frenado el avance” del fuego hacia la ciudad de Soria (de unos 40.000 habitantes), en la región vecina de Castilla y León.

“Estamos atravesando semanas especialmente complejas y el riesgo de incendios continúa siendo muy elevado”, advirtió este martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

En tanto, el Centro de Integración de Datos (CID), activado el pasado 10 de julio, fue clausurado ayer martes tras culminar sus labores de coordinación, integración de datos e identificación de las víctimas mortales del incendio forestal de Los Gallardos y Bédar (Almería), que se saldó con trece fallecidos.

Este órgano técnico logró completar la identificación de doce cadáveres recuperados en la zona afectada. En el total del cómputo de fallecidos, figura una mujer británica que murió tras ser ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería y que no precisaba pasar por el proceso de identificación forense del CID.

Hasta la fecha, se ha autorizado y efectuado la entrega de ocho de los cuerpos a sus familiares. Estas víctimas corresponden a ciudadanos de nacionalidad española, belga, estadounidense, francesa y británica. Los cinco cadáveres restantes, pertenecientes a dos víctimas de nacionalidad belga y tres británicas, continúan en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Almería.

Tragedia. El incendio arrasó más de 13.000 hectáreas. Foto: Archivo El País.

Estos cuerpos se encuentran pendientes de entrega a la espera de que se completen las actuaciones judiciales, administrativas y funerarias.

El método genético ha sido el único sistema primario que ha podido utilizarse para la identificación de las víctimas.

Para la obtención de los perfiles genéticos correspondientes, la colaboración de las autoridades consulares de Bélgica, el Reino Unido, Estados Unidos y Francia ha sido calificada como fundamental.

Una vez confirmada la identidad de cada víctima, el fallecimiento ha sido comunicado a las familias de forma presencial por personal uniformado de la Guardia Civil, acompañados por un psicólogo.

El balance final del siniestro, originado el pasado 9 de julio, es de trece fallecidos: ocho mujeres y cinco hombres, todos ellos mayores de edad. EFE, AFP