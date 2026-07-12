España intenta identificar a las 12 víctimas mortales tras terrible incendio forestal en Almería

Cientos de bomberos y militares continuaban luchando ayer sábado contra las llamas del incendio forestal de Los Gallardos en Almería, al sureste de España, aunque no se han registrado nuevas víctimas mortales más allá de las doce conocidas el viernes.

El fuego, que ha quemado hasta ahora 6.600 hectáreas, causó también 18 heridos, de los que cinco están hospitalizados por quemaduras, uno en estado muy grave y en cuidados intensivos, y otros cuatro en estado grave. Los operativos se centran también en identificar a las personas fallecidas.

Por otra parte, sigue habiendo 23 personas “no localizadas”, término que las autoridades prefieren utilizar por ahora al de desaparecidas. Hasta ahora solo se han presentado siete denuncias por desaparición. Además, dos personas han sido detenidas por la policía por negarse a abandonar la zona evacuada por el fuego.

La cifra oficial de evacuados se sitúa actualmente en 1.448 personas, de las que 164 están realojadas en los centros habilitados por las autoridades.

Cruz Roja atendió a más de 600 personas y movilizó a 60 voluntarios en el dispositivo de emergencia por el incendio, según el balance difundido por la organización humanitaria. Las autopsias de los doce fallecidos concluyeron en la noche del viernes sin que los cuerpos pudieran ser identificados. Por ello, se enviaron muestras de ADN a Madrid, para ser analizadas en el Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, un cuerpo de seguridad. El servicio de Criminalística de la Guardia Civil trabaja en la identificación de los vehículos localizados completamente calcinados en la zona afectada por el incendio forestal. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Gobierno de la región de Andalucía, Antonio Sanz, explicó ayer a la prensa desde el Puesto de Mando Avanzado, en la población de Turre, que los efectivos pueden pasar ya al ataque “directo” contra las llamas.

Hay 540 efectivos trabajando en tierra por parte del Gobierno nacional (incluyendo a soldados especializados la Unidad Militar de Emergencias) y 13 equipos de bomberos por parte del Gobierno regional, apoyados por siete helicópteros, cinco aviones de carga en tierra y varios aviones anfibios y drones.

Sanz se mostró optimista sobre la evolución del incendio durante las próximas horas, ya que las previsiones meteorológicas son más favorables,. La zona de la provincia de Almería afectada por el incendio alberga una de las comunidades de residentes extranjeros más importantes de la región sureña de Andalucía.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitará la zona el lunes.

El incendio se desató el jueves en Los Gallardos, un área de orografía escarpada del este de la región sureña de Andalucía, llena de barrancos y casas diseminadas, atrapando a quienes trataban de huir.

Los 12 fallecidos se vieron cercados por un fuego que avanzaba a toda velocidad cuando trataban de huir de las llamas en coche o a pie, según las autoridades, que reiteraron la obligación de seguir las instrucciones de los equipos de emergencia.España es un país en primera línea del cambio climático, y experimentó en los últimos años olas de calor más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40 ºC, lo cual crea condiciones propicias para grandes incendios forestales.

Reacciones en el exterior Los pésames y fondos solidarios El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, intercambió información con sus homólogos del Reino Unido y Bélgica sobre la situación de los ciudadanos de esos países afectados por el incendio de Los Gallardos (Almería). Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Layen, transmitió un mensaje de “profundo pesar” en nombre de la Unión Europea y ofreció la utilización del fondo de solidaridad comunitario. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, también recordó el compromiso de la UE con la prevención, preparación y resiliencia climática, y propuso la solidaridad comunitaria a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Otros ministros de exteriores expresaron su solidaridad y sus condolencias a las víctimas y sus familiares, incluyendo algunos de América Latina. EFE

Con información de EFE y AFP